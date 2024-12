Pier Silvio Berlusconi arriva in studio durante "This Is Me"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il successo di ascolti, per concludere, nel gran finale di This Is Me, domani mercoledì 4 dicembre Silvia Toffanin accoglierà in studio il compagno, e padre dei suoi figli, nonché amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi (foto), che ringrazierà pubblicamente Maria De Filippi per l'incredibile lavoro svolto, ricordando i record raggiunti e imbattuti.

This Is Me è lo show evento in prima serata condotto da Toffanin che celebra i talenti usciti dallo show Amici. È il racconto di tante storie importanti: come sono cominciate, come si sono evolute e i loro progetti futuri.

In studio grandi personaggi e grandi ospiti che oggi fanno parte della storia della cultura, della musica e della danza in Italia e all'estero. Nel cast artistico del programma artisti del calibro di Emma, vincitrice di Amici nel 2010, protagonista in questi 14 anni di una scalata vertiginosa sull'Olimpo della musica italiana, cantante multiplatino, vincitrice del Festival di Sanremo e co-conduttrice sempre al 65/o Sanremo con Carlo Conti; Giuseppe Giofrè, vincitore di Amici della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale che ha condiviso il palco con stelle del calibro di Taylor Swift, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e tanti altri. E ancora il cantautore Irama, uscito trionfante dall'accademia di Amici nel giugno 2018 che rivedremo in gara sul palco di Sanremo. Stash, leader dei The Kolors, musicista, autore e interprete che si iscrive ai provini di Amici e vince l'edizione del 2015; l'ironia di Diana Del Bufalo, talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro oggi in scena con il musical Tra sogni e Desideri e tantissimi altri.

In studio anche grandi nomi del panorama musicale: Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf,

Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma. La direzione artistica dello show è di Stephane Jarny, la produzione di Fascino Pgt per Mediaset, il cast artistico a cura di Friends&Partners, la regia è curata da Andrea Vicario.