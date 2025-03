"Pillole di movimento" (gratis) in farmacia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiama Movement Pills e si legge «Pillole di movimento»: è il nuovo progetto europeo per combattere la sedentarietà e diffondere sani stili di vita tra le persone di tutte le età. Nei mesi di marzo e aprile ci si potrà recare in farmacia in una delle 12 città che aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione di Pillole di movimento. Si tratta di confezioni del tutto simili a quelle dei medicinali ma all'interno non ci sono pillole ma un bugiardino, che dà diritto a due mesi di attività fisica gratuita in molti impianti sportivi e palestre della città. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, è stata presentata a Palazzo Marino da parte di Uisp-Unione Italiana Sport per tutti. «In questo modo originale e un po' autoironico distribuiremo 120mila confezioni di Pillole di movimento, un rimedio naturale per far provare gratuitamente i benefici dell'attività fisica ad altrettante persone che non l'hanno mai potuta praticare- ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP - Infatti, il cambiamento non avviene per magia, ma occorrono una serie di elementi facilitatori affinché le persone sedentarie diventino attive». L'iniziativa si rivolge in particolare a tutte le persone dai 18 anni in su, che non hanno ancora scoperto il piacere e i benefici dell'attività fisica e della partecipazione sportiva, offrendo loro l'opportunità di scegliere tra un'ampia gamma di 105 attività sportive, in base alle proprie preferenze ed esigenze. L'obiettivo principale è stimolare la motivazione delle persone sedentarie, incentivandole a praticare un'attività fisica regolare e costante.

«La promozione di stili di vita sani rappresenta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. I dati evidenziano una tendenza preoccupante, sia a livello globale che in Italia, con un aumento dei tassi di sovrappeso e obesità, in particolare tra bambini e adolescenti.

L'avvicinarsi di Milano Cortina 2026 rappresenta un'occasione unica per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e benessere», ha sottolineato Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune.