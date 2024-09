Pino D'Angiò, gli ultimi brani. "Dialogava bene con i giovani"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per essere l'ultimo disco è un bel disco. «Ci ha lavorato nell'ultimo anno e mezzo», conferma suo figlio Francesco, classe 1991. Esce domani 13 settembre l'Ep Funky maestro, l'ultimo progetto di inediti di Pino D'Angiò, uno dei battitori liberi della nostra canzone d'autore che se è andato il sei luglio dopo tanti anni travagliati.

Nel disco ci sono Paperina Qua Qua, pubblicata il 31 maggio e altri tre inediti che rendono fino in fondo l'idea di quanto fosse senza limiti il suo talento. «Il 21 giugno ha avuto un malore improvviso e poi ci ha lasciati. Ma non c'è alcun dubbio che le sue intenzioni fossero di pubblicare questi brani, anche se Volando nell'anima con il feat. Bobby Soul che è ancora in versione sperimentale». Di certo Non diventare come loro è il brano di forte significato simbolico appoggiato su di una frenetica tessitura funky che piacerà a tutti ma è indirizzato a un pubblico più giovane: «Oggi il mondo è decisamente diverso da quello nel quale è cresciuto mio papà. Però mi sono accorto che negli anni il suo pubblico non è mai invecchiato, c'erano sempre molti spettatori giovani».

Tra l'altro l'ultimo concerto è stato il 15 giugno al Nameless Music Festival ad Annone di Brianza, uno dei punti di riferimento della nuova musica. Di certo è trascorso tanto tempo da quando Pino D'Angiò è diventato un simbolo della nostra canzone d'autore. Fine dicembre 1980: esce Ma quale idea, con un giro di basso irresistibile e un testo a metà tra Buscaglione e il futuro rap. Successo mondiale: 14 milioni di copie, due in Italia e tutte le altre nel resto del pianeta, specialmente in Spagna.

Da allora Pino D'Angiò pubblica tanta musica, inciampa nei problemi di salute, sparisce, ma resta comunque visibile perché il suo stile non è più stato imitato.

«Oggi ci sono artisti che hanno successo enorme per tre mesi e poi vengono immediatamente dimenticati», dice giustamente il figlio. All'ultimo Sanremo Pino D'Angiò si era presentato nella serata delle cover con i Bnkr44 che avevano rielaborato Ma quale idea (tra l'altro poi molto ascoltata in radio).