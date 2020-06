Le foto con i bimbi in piscina: ​chi è davvero il papà "mostro"

Pioggia di insulti e maledizioni sulla pagina Facebook di Mario Bressi, il 45enne originario di Gessate che prima ha ucciso i suoi due figli e subito dopo si è tolto la vita. Sono tante le foto che lo ritraggono in montagna con i suoi gemellini di 12 anni. Sembrano foto di una famiglia felice che ama trascorrere le vacanze insieme. La scorsa notte l’orrore. Mario ha ucciso i bambini nella casa di vacanza a Margno, comune in provincia di Lecco. Poi ha deciso di farla finita gettandosi dal ponte Vittoria a Cremeno.

Sportivo, sorridente, un papà modello quello che appare sui social. In una foto è con il figlio Diego, che stringe una coppa. In un’altra è invece vicino all’altra bambina, Elena, sullo sfondo una montagna innevata. Fan di Guccini, appassionato di tennis e calcio, le sue squadre erano l’Ac Monza e la Juventus, di quest’ultima in una immagine indossa la maglia bianconera, sempre accanto ai suoi bambini. Tantissime le foto che li ritraggono insieme: mentre guardano le montagne, durante le loro gite dalla Val d'Ayas all'alta Val Venosta, oppure mentre ridono e posano felici in piscina.

Una pioggia di insulti e minacce

Adesso, sulla sua bacheca, oltre alle sue foto compaiono insulti di ogni tipo. Una pioggia di minacce e maledizioni verso quel apdre killer. "Se esiste un inferno, sei sicuramente lì". O anche: "Maledetto", "Ignobile", "Indegno", "Crepa all'inferno, bastardo". Tanti gli utenti di Facebook che, una volta appresa la tragica notizia, hanno lasciato insulti e minacce sul profilo di Bressi. Salvatore gli augura di essere dannato per tutta l’eternità: "Che tu sia maledetto per l'eternità di un'eternità perenne e senza fine. Indegno uccidere il proprio sangue per far del male a qualcuno! Ignobile pure da morto! E ora marcisci ovunque tu sia perché la pagherai cara, l'universo non dimentica".

Li ha uccisi per vendicarsi della ex moglie

Qualcun altro gli augura di bruciare all’inferno, o di vagare per sempre. Daniele sottolinea che quelle due creature innocenti che ha ucciso lo chiamavano papà, e si fidavano di lui. Molti ricordano anche la madre dei due bambini, e pregano Dio affinché riesca ad alleviare il dolore che la donna sta provando in questo momento. Un’altra utente, Marilena, non si capacita di come abbia potuto un padre uccidere i suoi figli solo per vendetta: “Come hai potuto accaniti sui tuoi bambini per vendicarti con tua moglie. Vi vedo belli e felici... Certamente la tua vendetta non poteva essere più dura". Paolo è più duro e scrive che “la vita è un dono inestimabile del nostro Re dei Re e tu l'hai sprecata in questo modo vile, togliendola anche a due angeli a due creature che avevano tutta la vita davanti a loro! Sei una merda, una schifezza di persona, e meriti veramente di andare all'inferno".