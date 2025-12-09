PizzAut, morto a 62 anni Enrico Celeghin. Il braccio destro del fondatore Acampora

È stato stroncato domenica mattina da un malore improvviso nella sua casa di Paderno Dugnano Enrico Celeghin (nella foto) 62enne braccio destro di Nico Acampora, fondatore di PizzAut, le pizzerie gestite da ragazzi autistici diventate famose in tutta Italia. Grande lo sconforto quindi nella grande famiglia di PizzAut per la quale Coleghin rappresentava solo il papà di Matteo meglio noto come Matteone, il primo ragazzo assunto a tempo indeterminato come pizzaiolo, oggi alla guida della cucina del ristorante di Monza, dove forma i colleghi meno esperti ma la persona a cui guardare quando qualcuno aveva bisogno.

Celeghin svolgeva il ruolo di numero due dell'associazione, un gradino sotto Acampora, in un progetto di inclusione lavorativa che pochi avrebbero pronosticato di successo. E spessissimo c'era proprio lui alla guida del camion food truck, quando PizzaAut era chiamata a girare l'Italia.

"Quando hai un figlio autistico pensi che questo non lavorerà mai. Io invece ho avuto la fortuna di incontrare Nico Acampora, questo folle visionario, che ha assunto mio figlio Matteo a tempo pieno e indeterminato scriveva Celeghin su Facebook nel maggio dell'anno scorso . Ma oggi l'emozione è stata grande come quel giorno in cui Matteo è stato assunto, perché oggi senza chiedere nulla quel folle di Nico Acampora lo ha passato di livello con relativo aumento di busta paga. Mio figlio è felice.

È un lavoratore che paga le tasse e il dopo di noi lo stiamo costruendo adesso". Poi aveva aggiunto: "Voglio dire una cosa pubblicamente: Nico Acampora sei un pazzo e io ti starò sempre accanto per aiutarti a realizzare lo stesso miracolo di mio figlio con altri ragazzi autistici".