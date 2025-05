Al Planetario per scoprire tutti i segreti dell'energia

Ascolta ora 00:00 00:00

Per chi è appassionato di temi scientifici o anche solamente attratto dalla celeberrima formula di Einstein E=mcquadro vista praticamente dappertutto e vorrebbe approfondire il tema, l'occasione di stasera è ghiotta. Alle 21 di oggi, 12 maggio, al Civico Planetario Ulrico Hoepli dei giardini di via Palestro è in programma la conferenza «Che cos'è l'energia?», domanda intrigante anche per chi sull'argomento è saggio e, come tale, socraticamente sa di non sapere. La lezione infatti è a cura di Gabriele Ghisellini, che torna al Planetario per raccontare che cosa si conosce di nuovo sull'energia. Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, nominato commendatore per meriti scientifici dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005, Ghisellini intratterrà il pubblico, come sempre in modo dotto e al contempo divulgativo, sull'essenza dell'energia.

Spiegano da Le Officine del Planetario: «Sappiamo che cosa l'energia fa, ma non sappiamo ancora che cosa è. Il concetto di energia è relativamente recente: prima del 1800 ci si chiedeva quanto era forte una persona o un animale, non quanta energia avesse. L'energia si conserva.

Ci sono tanti tipi di energia, legati al grado di civilizzazione, ma anche alla possibilità di distruggerla». Come dire che le questioni in ballo sono numerose, sia a livello teorico che per le loro implicazioni pratiche, e tutte meritevoli di approfondimento. Appuntamento al Planetario.