Il 15 aprile si celebra la seconda Giornata del Made in Italy

Il ministro Adolfo Urso

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre 500 iniziative in programma per la seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. L'evento, istituito per legge e celebrato il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo da Vinci, è stato presentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso il Mimit.

"La Giornata nazionale del Made in Italy, quest'anno si svolge per la seconda volta, il 15 aprile, giorno della nascita del genio Leonardo Da Vinci. Anche per questo, abbiamo scelto come simbolo l'Uomo Vitruviano, oggi ancora più significativo dove l'uomo è al centro di ogni cosa, di ogni innovazione, ricerca, tecnologia. Una visione ancor più attuale oggi che dobbiamo affrontare la sfida dell'intelligenza artificiale, nella quale solo una visione antropocentrica ci può guidare", ha dichiarato Urso.

Le iniziative si estenderanno su tutto il territorio nazionale e all'estero, coinvolgendo associazioni locali, enti pubblici e privati, scuole e imprese. In Italia, oltre ai 500 eventi, si aggiungeranno più di 450 "fabbriche aperte", che consentiranno al pubblico di visitare aziende italiane per scoprirne da vicino il valore produttivo. All'estero, più di 50 eventi verranno organizzati in 30 paesi.

Nel corso della conferenza stampa, Urso ha evidenziato il ruolo crescente dell'innovazione nel panorama del Made in Italy. "In occasione degli eventi organizzati per la Giornata Nazionale del Made in Italy, si parlerà dei settori tradizionali del Made in Italy e di quelli più innovativi: ai tradizionali comparti alimentazione, abbigliamento, arredo si è aggiunto un quarto, l'automazione, cioè le macchine utensili, che è diventata la voce principale delle nostre esportazioni".

Un altro elemento chiave di questa edizione è la sostenibilità. "Al prodotto bello, buono e ben fatto oggi si aggiunge sempre più sostenibile. È una richiesta sempre più prevalente non solo in Occidente e dalle nuove generazioni", ha sottolineato il ministro. "Bello, buono, ben fatto e sostenibile è la nuova frontiera del Made in Italy". In quest'ottica, il "Libro Verde al 2030" ha individuato nuovi comparti strategici per il futuro, come robotica, tecnologia e green economy.

L'attenzione alla formazione delle nuove generazioni rimane centrale. "Avendo creato il liceo del Made in Italy, anch'esso al secondo anno e in crescita, abbiamo dato evidenza all'attività formativa, così che ci possa essere una migliore ispirazione per le nuove generazioni".

Infine, Urso ha ricordato il legame tra l'eccellenza italiana e lo sport.

"Anche quest'anno l'eccellenza del Made in Italy verrà celebrata con lo sport più popolare nel nostro paese, con il calcio in Serie A e ci saranno eventi che legheranno il Made in Italy all'attività dei giovani e dell'imprenditoria femminile".