Gli accordi governativi tra Italia e Emirati Arabi Uniti

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha siglato cinque accordi strategici con i suoi omologhi emiratini per consolidare la cooperazione economica e industriale tra i due Paesi. «Italia ed Emirati segnano così un salto di qualità nelle relazioni economiche e industriali, realizzando un'alleanza strategica sul futuro: dall'intelligenza artificiale ai data center, dalle materie prime critiche allo spazio, alle fibre ottiche, alla connettività e alle infrastrutture, alla farmaceutica e alle scienze della vita», ha dichiarato Urso.

I dettagli

Partenariato strategico sugli investimenti: Firmato tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti. Prevede la creazione di un Gruppo di Lavoro per identificare progetti congiunti e opportunità di investimento. «Questo accordo crea una cornice adeguata alla mobilitazione dei capitali e facilita la collaborazione tra imprese italiane ed emiratine», ha aggiunto Urso. Trasferimento tecnologico e promozione di tecnologie avanzate: Un Memorandum tra i due ministeri per rafforzare le industrie attraverso il trasferimento tecnologico. «L’obiettivo è facilitare investimenti in ambiti quali resilienza delle catene del valore, tecnologie verdi, salute, IA e agroalimentare», ha spiegato Urso.



Cooperazione nelle infrastrutture digitali e intelligenza artificiale: Un’intesa che si collega al progetto "Italia AI Factory", con un investimento di 430 milioni di euro per un supercomputer presso il Tecnopolo di Bologna. «Questo accordo testimonia l’impegno comune nello sviluppo di tecnologie avanzate», ha commentato Urso. Settore minerario: Un accordo per rafforzare la cooperazione nell’esplorazione, estrazione, lavorazione, riciclo e commercializzazione dei minerali critici.



«Promuoviamo pratiche sostenibili e collaborazioni strategiche nel settore minerario», ha dichiarato Urso.

Catena del valore farmaceutica: Un Memorandum per la cooperazione nel settore farmaceutico, con focus sui vaccini.

«Questo accordo mira a rafforzare la capacità produttiva e la collaborazione tra le aziende dei due Paesi in un comparto strategico per la salute globale», ha concluso Urso.

Cooperazione nel settore della Difesa

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha firmato un accordo di cooperazione nel settore della Difesa. «Questa firma rappresenta un passo concreto per intensificare la nostra collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, Paese a cui siamo legati non solo da una fortissima amicizia ma anche da una comune visione ed impegno condiviso per la stabilità e la sicurezza globale», ha dichiarato Crosetto.

L’accordo prevede una collaborazione sia in ambito militare che industriale, rafforzando i legami tra i due Paesi nel settore della difesa e della sicurezza.

Cooperazione nell’Alta Formazione e Ricerca Scientifica

La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con gli Emirati Arabi Uniti per rafforzare la cooperazione nel campo dell'alta formazione e della ricerca scientifica.

«Il MoU mira a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di competenze, l'organizzazione di conferenze, seminari, workshop ed esposizioni, l'avvio e il co-finanziamento di progetti di ricerca congiunti, la condivisione delle infrastrutture di ricerca e tecnologia, nonché lo svolgimento di lezioni in vari ambiti di interesse comune», ha spiegato Bernini.