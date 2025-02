Agenzia delle dogane e monopoli, firmata in Bahrein la nuova intesa per la cooperazione doganale

Ascolta ora 00:00 00:00

A Manama, Capitale del Bahrein, il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha firmato un importante accordo con il Presidente delle Dogane, lo sceicco Ahmed bin Hamad Al Khalifa. Quest'intesa tra le dogane dei due Paesi ha l’obiettivo di migliorare la cooperazione doganale tra il nostro Paese e il regno del Golfo Persico grazie allo scambio di esperienze, di facilitare il commercio internazionale con metodi di controllo tecnologicamente all’avanguardia, di garantire la sicurezza per i cittadini e gli operatori economici.

I rapporti commerciali tra i due Paesi sono da anni particolarmente intensi. L'Italia è tra i partner principali del regno in Europa e la nuova intesa apre nuove opportunità per le aziende italiane, non solo per quelle che operano nei settori "tradizionali" del Made in Italy, ma anche nel campo dell’ingegneria, delle infrastrutture e della cantieristica navale. Il direttore dell’Agenzia, con quest’accordo, mira a consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e ad avviare una cooperazione tecnica e amministrativa che possa incrementare investimenti e scambi commerciali. " L’Agenzia accoglierà una delegazione del Bahrein in Italia. Nelle nostre sedi i rappresentanti del Regno avranno l’opportunità di approfondire le ‘best practices’ seguite in materia di controlli, di conoscere l’eccellenza dei nostri laboratori chimici e di osservare da vicino le attività operative nei porti ", si legge in una nota firmata da Alesse.

Il direttore dell'Adm si dice convinto che " la cooperazione sancita da questo Memorandum contribuirà a rendere i controlli doganali di entrambi i Paesi più moderni, veloci e precisi, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e sulle blockchain ". L’Ambasciatore d’Italia a Manama, Andrea Catalano, ha sottolineato che " l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana è un’eccellenza giuridica, amministrativa e tecnologica che le consente di esportare oltre i confini nazionali le proprie competenze.

La missione in Bahrein del direttore Alesse è il primo seguito operativo alla visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 27 gennaio scorso e la firma dell’intesa tecnica tra le due Agenzie segna un nuovo importante momento nel rafforzamento dei legami economico-commerciali tra l’Italia e il Bahrein".