ADM, firmato accordo di collaborazione con Politecnico Milano per innovazione tecnologica

Il direttore dell'Agenzia, Roberto Alesse, insieme alla Rettrice del Politecnico di Milano, Prof.ssa Donatella Sciuto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Politecnico di Milano hanno siglato oggi un’intesa di collaborazione che apre la strada a nuove attività congiunte nei campi della tecnologia, della scienza e della ricerca. L’accordo dà il via a una cooperazione strategica orientata all’innovazione, con l’obiettivo di potenziare la formazione, sia accademica che professionale, e sviluppare iniziative di ricerca volte alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Un grande lavoro

L’intesa è stata firmata dal Direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, e dalla Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e getta le fondamenta per una collaborazione su più fronti: dalla ricerca applicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, fino alla creazione di percorsi formativi e alla partecipazione congiunta a progetti finanziati a livello europeo. L’obiettivo comune è promuovere la formazione di studenti e personale dell’Agenzia, attraverso metodologie didattiche innovative e attività di ricerca focalizzate su tematiche di interesse scientifico.

Gli obiettivi

Tra le finalità principali dell’accordo spiccano la promozione della ricerca sulle tecnologie emergenti, l’implementazione di soluzioni all’avanguardia per i settori pubblico e privato, e il potenziamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di contribuire al progresso tecnologico e alla competitività dell’Italia.

Le parole di Alesse

" Lavorare con un’eccellenza accademica come il Politecnico di Milano consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di coniugare innovazione scientifica, ricerca applicata e alta formazione, con l’obiettivo di costruire una Pubblica Amministrazione più moderna e tecnologicamente avanzata. Questa collaborazione è per noi una sfida strategica che intendiamo affrontare con visione e metodo, nella consapevolezza che l’innovazione tecnologica non è un fine in sé, ma uno strumento per migliorare concretamente i servizi offerti a cittadini e imprese ", ha spiegato il Direttore dell'Agenzia, Roberto Alesse.