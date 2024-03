Intelligence, investigazioni e coordinamento: ecco le linee dell'azione antifrode

Il cuore pulsante dell'agenzia: così il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), Roberto Alesse, ha presentato l'attività antifrode dell'Agenzia. Oggi sono state presentate le Linee di indirizzo dell’azione antifrode dell’ADM predisposte dal direttore Sergio Gallo che, da agosto, ha assunto la guida della Direzione competente, incaricata della vigilanza su dogane, prodotti energetici e da fumo, gioco pubblico. L'obiettivo è noto: dare un forte slancio all’attività antifrode in concomitanza con la riorganizzazione amministrativa voluta da Alesse.

Coerentemente con l’unificazione degli uffici territoriali dell’ADM, le nuove Linee definiscono i presupposti per la costituzione di un’unica rete antifrode nazionale articolata su tre livelli: le strutture antifrode centrali (che si occupano di intelligence, investigazioni, rapporti con la DNA e la Procura europea e il coordinamento dei laboratori chimici), gli istituendi uffici regionali antifrode e le “aree verifiche e antifrode”. Attraverso le Linee di indirizzo dell’azione antifrode, sarà possibile armonizzare le attività delle articolazioni centrali e territoriali dell'ADM, riuscendo in questo modo a contrastare in maniera efficace i noti fenomeni fraudolenti dell’import-export, del commercio di prodotti energetici e del gioco pubblico in regime di concessione.