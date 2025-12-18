Agricoltura, la protesta di Coldiretti scuote Bruxelles

Un’Europa più vicina ai cittadini e meno condizionata dai tecnocrati, è questo il messaggio che Coldiretti ha portato nel cuore delle istituzioni comunitarie. Migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia si sono radunati pacificamente a Bruxelles per contestare le scelte della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, accusata di mettere a rischio il futuro dell’agricoltura e della sicurezza alimentare del continente.

“Non è questa l’Europa che vogliamo”

Lo slogan risuonato in piazza sintetizza il malcontento del mondo agricolo europeo. Secondo Coldiretti i tagli annunciati alla Politica agricola comune rappresentano un colpo durissimo a un settore strategico, proprio mentre le principali potenze mondiali rafforzano gli investimenti nella produzione di cibo. La riduzione dei fondi destinati all’agricoltura, denunciata come una scelta ideologica e miope, viene letta come un attacco diretto alla sovranità alimentare europea.

Il nodo dei fondi Pac: 90 miliardi in meno in Europa

Al centro della contestazione c’è il ridimensionamento della Pac (la Politica Agricola Comune dell'Unione Europea), una riduzione del 25% delle risorse che, secondo le stime, si tradurrebbe in un taglio complessivo di circa 90 miliardi di euro a livello europeo. Per l’Italia l’impatto sarebbe pari a 9 miliardi in meno. Una decisione che, secondo Coldiretti, colpirebbe in modo particolare i giovani agricoltori, già alle prese con margini ridotti e difficoltà strutturali.

Rischio importazioni e concorrenza sleale

Un altro punto critico riguarda l’aumento delle importazioni da Paesi extra-Ue, in particolare quelli dell’area Mercosur. Coldiretti denuncia il rischio di un’invasione di prodotti agricoli realizzati con standard ambientali, sanitari e sociali più bassi rispetto a quelli europei. L’associazione ribadisce di non essere contraria agli accordi commerciali, ma chiede regole chiare, reciprocità reale e tutele effettive per le produzioni europee.

I cartelli della protesta

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esibito centinaia di cartelli dal contenuto esplicito: messaggi contro la Commissione europea e contro quella che viene definita una gestione lontana dalle esigenze reali dei territori. Slogan come “ Affamate chi vi sfama ” o “ Contro i contadini non si governa ” hanno sintetizzato il disagio di un settore che si sente marginalizzato.

Prandini: "L’Europa taglia, gli altri investono"

Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato come le recenti crisi geopolitiche abbiano dimostrato la centralità del cibo. Mentre Stati Uniti e Cina destinano risorse ingenti all’agricoltura, l’Unione europea, secondo Prandini, sceglie la strada opposta, indebolendo le proprie filiere produttive. Una strategia che rischia di compromettere competitività, innovazione e capacità di esportazione dell’agroalimentare europeo.

Gesmundo: "Serve un’Europa diversa"

Sulla stessa linea il segretario generale Vincenzo Gesmundo, che ha ribadito la vocazione europeista di Coldiretti, ma anche la necessità di un cambio di rotta. L’accusa è quella di una Commissione che avrebbe marginalizzato il Parlamento europeo e ignorato i corpi intermedi, riducendo gli spazi di confronto democratico. " Non si possono sottrarre risorse all’agricoltura - ha affermato - per destinarle ad altre priorità ".

Il manifesto di Coldiretti

In occasione della mobilitazione, Coldiretti ha presentato un manifesto programmatico che parte dal rifiuto del Fondo Unico Agricolo, chiedendo risorse certe e dedicate alla Pac. Tra le proposte anche l’etichettatura obbligatoria dell’origine dei prodotti, il rafforzamento del reddito agricolo, la semplificazione burocratica e maggiori investimenti nelle aree interne e montane.

Agricoltori custodi del territorio

Secondo Coldiretti sostenere l’agricoltura significa anche tutelare l’ambiente, il paesaggio e la salute dei cittadini. Da qui la richiesta di politiche che valorizzino le filiere locali, contrastino l’eccesso di cibo ultra-processato e promuovano modelli alimentari sani, attraverso mercati contadini, scuole e mense pubbliche.

Una partita ancora aperta

La protesta di Bruxelles segna un passaggio cruciale nel rapporto tra agricoltori e istituzioni europee.

Per Coldiretti, il futuro dell’Europa passa anche dalla capacità di garantire cibo sicuro, lavoro e dignità a chi coltiva la terra. Una sfida che, avvertono gli agricoltori, non può più