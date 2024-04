"Albania partner naturale". A Tirana l'incontro tra Adm e il vicepremier Balluku

Incontro a Tirana tra il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, e il vice presidente del Consiglio albanese, e ministro delle Infrastrutture ed energia, Belinda Balluku. Presenti all'incontro anche l'ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, e il direttore delle Dogane albanesi, Genthi Gazheli.

Il viaggio in Albania di Alesse si inserisce nell'ampio contesto dell'impegno profuso dall'Adm nell'area dei Balcani occidentali, dove si stanno stringendo importanti rapporti e progetti di cooperazione. In questo scenario, l'Albania risulta essere un Paese strategico per i nostri interessi commerciali e per la stabilizzazione regionale. È noto che l'Italia sia il primo Paese in ordine agli scambi commerciali con l'Albania, come dimostrano i numeri dell'interscambio che, nel 2023, hanno toccato la cifra record di 3.3 miliardi di euro.

I patti di collaborazione con la "terra delle aquile" sono sempre più numerosi e alle intese commerciali, da quest'anno, si aggiungono gli accordi sull'immigrazione stretti dal governo italiano, che prevedono la dislocazione in Albania di due centri per gli stranieri irregolari, realizzati per alleggerire la pressione e migliorare la filiera di controllo dei richiedenti asilo.

" I Balcani sono di grande rilievo per il futuro dell’Europa, l’Albania è il nostro partner naturale in quest’area ", ha dichiarato Alesse durante l’incontro, sottolineando come gli ottimi rapporti che intercorrono oggi tra i due Paesi sono il frutto di una lunga storia di collaborazione e di amicizia. " È fondamentale che i Balcani occidentali entrino in Europa, da quando mi sono insediato ho puntato a intensificare la cooperazione con l’Amministrazione doganale albanese e con gli altri Paesi di questa regione ", ha proseguito Alesse, tratteggiando il futuro dell'area in relazione al resto dell'Unione europea.