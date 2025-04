In arrivo il bonus bebè 2025. Mille euro per i nuovi nati

Ascolta ora 00:00 00:00

Parte il bonus nuovi nati, l'aiuto di mille euro previsto per i bambini nati nel 2025 e per quelli che quest'anno sono stati adottati o sono in affidamento preadottivo. Sono arrivate le istruzioni dell'Inps (in foto il presidente Gabriele Fava), che nel fine settimana ha anche testato con risultati positivi la procedura che scatterà sicuramente entro questa settimana. Per ottenere il bonus sarà necessario fare una domanda entro 60 giorni dalla nascita del bebè. Ovviamente all'avvio è previsto il pagamento anche per i neonati del primo trimestre. L'Inps con una circolare ha chiarito che il beneficio introdotto per sostenere le spese familiari sarà erogato sulla base dell'ordine cronologico delle domande «nei limiti delle risorse stanziate» ma la quantità delle risorse e il numero dei nati degli ultimi anni fanno ipotizzare che i fondi possano essere sufficienti per soddisfare le famiglie richiedenti. Possono chiedere il beneficio «i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'Ue, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi» ma bisognerà avere un Isee minorenni non superiore a 40mila euro.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. Il bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.