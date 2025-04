BF sigla un accordo di sviluppo in Congo. Vecchioni: "Così l'Africa potrà crescere"

Ascolta ora 00:00 00:00

BF International Best Fields Best Food Limited (Bfi, controllata da BF) e il governo della Repubblica del Congo hanno siglato un accordo per avviare un progetto di sviluppo agricolo sostenibile. L'iniziativa, che rientra nel Piano Mattei per l'Africa, ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la sovranità alimentare del Paese. Il progetto prevede la realizzazione di un polo agricolo all'avanguardia su 10.000 ettari nella zona di Dolisie, precisamente a Malolo. Il piano è co-finanziato dal ministero degli Esteri, con Ciheam Bari come knowledge partner ed ente esecutore della componente pubblica, e da Bfi come parte privata.

L'ad di Bfi, Federico Vecchioni (in foto), ha sottolineato il valore strategico dell'iniziativa. «Il nostro obiettivo è costruire un sistema produttivo efficiente, capace di contribuire all'autosufficienza alimentare delle comunità locali, nella cornice più ampia della cooperazione internazionale per lo sviluppo avviata dal governo italiano», ha commentato. Vecchioni ha inoltre evidenziato come «attraverso questo progetto, intendiamo introdurre tecnologie avanzate, rafforzare la formazione e la ricerca scientifica».

Oltre alla produzione agricola, il progetto prevede la creazione di una model farm, un modello di azienda agroindustriale sostenibile e inclusiva, concepita per coniugare innovazione e tutela ambientale. Le colture principali saranno riso, soia, mais e arachidi, destinate al mercato interno congolese.