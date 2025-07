BF sigla una partnership con Sace

In occasione del Vertice intergovernativo Italia-Algeria e del relativo Forum Imprenditoriale, Sace ha firmato un memorandum of understanding con BF International (gruppo BF), per supportare la creazione di Model Farms e lo sviluppo di filiere agro-industriali in Algeria e in altri Paesi africani. «L’Algeria e, più in generale, l’Africa rappresentano un’area di straordinaria rilevanza strategica per le imprese italiane», ha dichiarato Alessandra Ricci, ad di Sace. «Pensare in grande oggi significa creare connessioni solide, mobilitare risorse e generare impatto concreto attraverso progetti di valore condiviso», ha sottolineato aggiungendo che «l’intesa firmata oggi va in questa direzione, abilitando nuovi investimenti, partnership industriali e opportunità per le nostre imprese italiane».

Il contributo di Sace negli ultimi dieci anni in Algeria è stato significativo: garanzie per 2,5 miliardi di euro a fronte di progetti per oltre 8 miliardi. Con l’avvio del Piano Mattei, l’impegno si è intensificato, con 1,2 miliardi di euro già allocati per iniziative strategiche nei settori chiave: energia, agroindustria, infrastrutture, meccanica e automotive.

Per BF International l’accordo con Sace è un tassello fondamentale di una visione ambiziosa.

«L’intesa costituisce un ulteriore strumento di rafforzamento e consolidamento finanziario del nostro piano di internazionalizzazione», ha affermato Federico Vecchioni. presidente esecutivo di BF e ad di BF International. «Attraverso il progetto BFuture Farm puntiamo a creare il più grande giacimento agricolo-alimentare del Mediterraneo», ha concluso.