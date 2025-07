Bozzetti a Fondazione Fiera Milano. Fontana: "Aspettiamo altri successi"

Giovanni Bozzetti (in foto) è stato designato presidente della Fondazione Fiera Milano dalla giunta regionale lombarda, con la proposta avanzata dal governatore Attilio Fontana. La decisione dovrà essere approvata dal consiglio regionale. Il nuovo incarico segna un cambiamento ai vertici della Fondazione Fiera Milano, dove Bozzetti prenderà il posto di Enrico Pazzali.

«Si apre una nuova presidenza, si apre una nuova governance. Mi auguro che non sia una nuova era, perché quella che si conclude è stata un’era molto bella», ha commentato il governatore Fontana sottolineando i successi ottenuti dalla Fondazione sotto la presidenza di Pazzali e ricordando, tra le altre cose, il supporto dato all’ospedale in Fiera e ai centri vaccinali, oltre alla realizzazione della pista di pattinaggio. «I risultati ottenuti sono eccellenti. La Fondazione ha assunto un valore che va oltre il passato: è entrata nelle dinamiche della città, ha affrontato problemi reali e dato una mano concreta anche in situazioni drammatiche», ha aggiunto il presidente della Regione.

Quando gli è stato chiesto un commento sulle critiche del Partito Democratico, Fontana ha risposto con fermezza: «Il Pd farebbe bene a guardare in casa propria.

Perché quando ahimè, soprattutto per i cittadini italiani capita loro di governare, le loro spartizioni sono ben più violente».

Bozzetti, noto per la sua esperienza politica, manageriale e imprenditoriale, prenderà la guida della Fondazione Fiera Milano, che detiene il 63,8% delle azioni di Fiera Milano.

Gli analisti di Equita si aspettano continuità nella strategia della Fondazione, in particolare per quanto riguarda il piano di investimenti, che include scadenze importanti come le Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. «Bozzetti ha un lungo curriculum sia in ambito politico che manageriale e imprenditoriale.

Ci aspettiamo continuità strategica con l’ultimo mandato», hanno osservato gli esperti.