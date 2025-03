Celebrazioni Voltiane, presentato il Comitato Nazionale con 2 premi Nobel

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Italia celebra il genio di Alessandro Volta con l’istituzione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Voltiane, nato per coordinare le iniziative legate al bicentenario della sua morte. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, rappresenta non solo un omaggio a uno degli scienziati italiani più influenti, ma anche un’occasione per rilanciare il valore della ricerca e della tecnologia come motori dello sviluppo del Paese.

“Alessandro Volta non è solo un simbolo della nostra eccellenza scientifica, ma un punto di riferimento per chiunque creda nella capacità della conoscenza di cambiare il mondo”, ha dichiarato Butti durante la conferenza stampa di presentazione. Il programma delle celebrazioni sarà vasto e multidisciplinare, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’eredità scientifica di Volta e stimolare un dibattito internazionale sull’innovazione tecnologica.

Tra gli eventi in programma spiccano mostre, convegni scientifici, progetti educativi e di smart city, volti a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della scienza nella società moderna. Verranno inoltre istituite borse di studio dedicate a Volta, un Festival della Scienza e dell’Innovazione e produzioni artistiche e audiovisive – tra cui una fiction TV e documentari – per raccontare la vita e l’impatto del fisico comasco.

Un momento centrale delle celebrazioni sarà la Conferenza internazionale di Fisica “Volta 2027”, che riunirà studiosi ed esperti da tutto il mondo per discutere delle sfide scientifiche del futuro. Il Comitato prevede anche la creazione di un Museo Virtuale di Alessandro Volta, affiancato da un’app interattiva che permetterà di esplorare in maniera immersiva le sue scoperte.

Per valorizzare la ricerca e l’innovazione, sarà istituito il Premio Volta per l’Innovazione, destinato alle eccellenze nel campo della scienza e della tecnologia. Inoltre, un centro di networking tra università, imprese e istituzioni favorirà il dialogo tra il mondo accademico e quello industriale, incentivando la collaborazione per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.

Il Comitato Nazionale, presieduto dal fisico Massimo Inguscio, vede la partecipazione di figure di spicco del mondo accademico e scientifico, tra cui i premi Nobel Gérard Mourou e Giorgio Parisi.

“L’Italia è sempre stata terra di scienza, ingegno e creatività. Con questo Comitato vogliamo ribadire il nostro impegno per un futuro fondato sulla conoscenza e sull’innovazione”, ha aggiunto Butti.

Il percorso delle Celebrazioni Voltiane si preannuncia dunque ambizioso, con un calendario ricco di appuntamenti che vedranno il coinvolgimento di istituzioni, università e centri di ricerca a livello nazionale e internazionale. Un’occasione per riaffermare il ruolo dell’Italia nel panorama scientifico globale e per ispirare nuove generazioni di studiosi e innovatori.