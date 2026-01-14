"Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzata sia al ministro della Giustizia che al Ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere quali misure intendono assumere per verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".
Lo dichiara Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze.
Commercialisti: Lega, rassicurazioni su piattaforma informatica elezioni Ordine
Centemero: "Depositata interrogazione in commissione Finanze"
"Ho depositato in commissione Giustizia, una interrogazione a firma mia e dei componenti del gruppo della Lega in commissione Finanze, Laura Cavandoli, Stefano Candiani e Alberto Gusmeroli, indirizzata sia al ministro della Giustizia che al Ministro dell'Economia e delle Finanze per sapere quali misure intendono assumere per verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".