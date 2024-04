Confindustria, Garrone ritira la candidatura. Via libera a Orsini

In aggiornamento

Svolta nella corsa alla presidenza di Confindustria: Edoardo Garrone ha deciso di ritirare la sua candidatura. Il passo indietro del presidente di Erg è arrivato in una lettera in cui ha acceso i riflettori sulle forti fratture e sulle forte tensioni all'interno dell'organizzazione: "Non serve all'Associazione che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambì eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili. Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia, si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria" .

Da qui la decisione di consentire all'altro candidato,, di trovare condizioni ideali per guidare l'organizzazione senza condizionamenti e con grande senso di responsabilità.