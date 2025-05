Confindustria25, Meloni: "Italia credibile. L'Ue non sempre dalla nostra parte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

"L'Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà. Lo testimoniano il livello dello Spread, più che dimezzato, la Borsa, il nuovo appeal dei Titoli pubblici italiani, l'attrattività ritrovata degli investimenti, e anche i giudizi delle agenzie di rating, su cui a volte sono critica. da Ultimo Moody's che ha rivisto quello dell'Italia come non accadeva da 25 anni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confindustria a Bologna: "La nostra economia è solida e resiliente, non dipende dalla politica, lo avete dimostrato voi. La politica aggiunge la stabilità di un sistema e la visione: abbiamo tentato di rafforzare questa capacità dell'Italia di attrarre investimenti".

Poi la stoccata all'Europa: "Il Parlamento europeo è dalla nostra parte? Sarò onesta, dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta, ma sicuramente Metsola è dalla nostra parte...". E sui dazi ha aggiunto: Consideriamo fondamentale, a maggior ragione in un quadro di instabilità dei mercati internazionali, che l'Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni.

Basti questo dato: secondo il Fondo monetario internazionale, il costo medio per vendere un bene tra gli Stati dell'Unione europea equivale a una tariffa di circa il 45%, rispetto al 15% stimato per il commercio interno negli Stati Uniti. Per non parlare dei servizi, dove la tariffa media stimata arriva al 110%: non può essere sostenibile".