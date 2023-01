Cosa aspettarsi dai mutui nel 2023

Il 15 dicembre del 2022 la Banca centrale europea (Bce) ha nuovamente ritoccato verso l’alto i tassi direttori, aumentando il costo del denaro al 2,50% e, stando alle previsioni, un ulteriore intervento per potarlo al 3% è quasi certo. Una politica monetaria attuata per frenare la corsa dell’inflazione che, nell’Eurozona a novembre era del 10,1%. Alta ma in contrazione rispetto al mese di ottobre (10,6%).

Non ci sono molti altri mezzi per contrastare l’inflazione anche se può sembrare fuori logica che, per limitarne la corsa, sia necessario alzare il prezzo del denaro. E questo ha ricadute anche sui mutui, almeno per il 2023.