Dazi, il duro avvertimento della Cina al Messico: "Ci pensi due volte..."

La Cina lancia un duro avvertimento al Messico che valuta l'ipotesi di dazi al 50% all'import delle sue auto. Il ministero del Commercio ha invitato il Paese centroamericano a "pensarci due volte" prima di procedere, mettendo in chiaro la volontà mandarina a reagire contro un'azione valutata come un cedimento alle pressioni Usa."Qualsiasi aumento unilaterale dei dazi da parte del Messico, anche nel quadro delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), sarebbe visto come un atto di compiacenza e un compromesso verso una prepotenza unilaterale", ha riferito un portavoce, chiedendo al Messico "estrema cautela".
