Atp Finals, Sinner contro Zverev e Shelton: possibile derby con Musetti

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime nel gruppo in onore di Borg mentre nell'altro gruppo intitolato a Connors, Carlos Alcaraz se la vedrà con Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur: è questo il responso dopo il sorteggio a Torino per le Atp Finals in programma dal 9 al 16 novembre. Per l'ultimo posto utile per partecipare alla competizione, Lorenzo Musetti qualora vincesse ad Atene sarebbe lui ad occupare l'ottavo e ultimo posto utile altrimenti ne farebbe parte il canadese Felix Auger-Aliassime.

La formula delle Atp Finals

Il torneo più importante dell'anno che mette di fronte i migliori otto tennisti del mondo prevede una fase a gironi con otto giocatori (e coppie) divisi in due gironi da quattro: tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tie-break in tutti i parziali tra cui anche la finale. Per quanto riguarda le gare del doppio, anche queste si giocano al meglio dei tre set con punto secco sul 40 pari e match Tie-break al terzo set.

La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B: dopo si è proceduto all'estrazione delle teste di serie dalla numero tre alla otto; la prima è stata inserita nel Gruppo A l'altra nel gruppo B e così via. Ogni giocatore e coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone: a qualificarsi per le semifinali soltanto i primi due del girone. Il giocatore o la coppia che finisce prima nel Gruppo A affronta il giocatore o il team arrivato secondo nel Gruppo B e viceversa.

Le parole di Gaudenzi

" Non solo ci sarà in palio il prize money più alto nella storia del tennis, ma anche per il numero 1 al mondo: chi giocherà meglio tra Jannik e Carlos chiuderà l'anno in testa ", ha dichiarato il presidente Atp, Andrea Gaudenzi, che ha presentato l'edizione 2025 delle Atp Finals. " Avremo l'opportunità e il privilegio di vivere questo grande finale di stagione. Il ranking riflette la performance di un anno intero, chiudere la stagione in vetta è l'obiettivo più difficile di questo sport ", ha concluso.

Le dichiarazioni di Binaghi

" Le Atp Finals non sono solo una manifestazione di grande successo ma hanno cambiato il futuro e la percezione del tennis italiano, facendolo diventare anche un orgoglio per tutto il nostro Paese": lo ha dichiarato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi durante la cerimonia del sorteggio e della conferenza stampa di presentazione delle Finals in programma a Torino da domenica 9 novembre. " Questa edizione sarà più grande, più bella, più avvincente delle passate edizioni e chiuderà un ciclo, il primo di questa meravigliosa avventura – ha aggiunto - Siamo partiti che eravamo impauriti da questa grande montagna che stava di fronte a noi e che avremmo dovuto scalare, passo dopo passo abbiamo acquisito fiducia, consapevolezza delle nostre capacità. In questi anni abbiamo vissuto con grande entusiasmo questi successi travolgenti" .

Infine, uno

A tre giorni dall'evento abbiamo già venduto 198.025 biglietti, l'8,3% in più rispetto allo scorso anno, in buona parte attribuibili all'aumento della capacità dell'impianto

sguardo anche ai tickets venduti. "”.