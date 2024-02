"Debito comune europeo per gli investimenti". La ricetta di Draghi per la crescita dell'Ue

In occasione della consegna del premio Volcker alla carriera a Washington, l'ex premier Mario Draghi ha affrontato a 360 gradi la situazione europea e internazionale, forte dell'esperienza maturata in tanti anni di lavoro a contatto con realtà internazionali. Nell'analisi dell'ex premier italiano l'emissione di " debito comune per finanziare gli investimenti " in Europa " amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione, allentando così almeno in parte la pressione sui bilanci nazionali ".

Nella visione di Draghi, " deve esserci un percorso fiscale chiaro e credibile che si concentri sugli investimenti e al contempo, nel nostro caso, preservi i valori sociali europei. Questo darebbe alle banche centrali maggiore fiducia nel fatto che la spesa pubblica oggi, aumentando la capacità di offerta, porterà a un'inflazione più bassa domani ". In Europa, dove abbiamo ancora politiche fiscali decentralizzate, " possiamo anche fare un ulteriore passo avanti finanziando una quota maggiore di investimenti in modo collettivo, a livello di Unione ". Ma al tempo stesso, ha proseguito l'ex governatore della Banca d'Italia, " poiché il modo di spendere dell'Ue è più programmatico - spesso su un orizzonte pluriennale - investire a livello di Unione rappresenterebbe un più forte impegno a far sì che la politica fiscale sia in ultima analisi non inflazionistica ".