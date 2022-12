Energia, nuove generazioni e lavoro: l'incontro tra il presidente di Assolombarda e il Cav

Dalla legge di bilancio alle nuove generazioni, dalla crisi energetica alla chiave per il futuro occupazionale. Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha incontrato il leader di Forza Italia, con il quale ha discusso di questi e altri temi di stretta attualità. " Molto proficuo l’incontro avuto oggi con Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato della legge di bilancio, in particolare dei fondi destinati all’energia così come della necessità di dotarci di una politica energetica vera e propria, e ci siamo trovati particolarmente d’accordo sul tema delle nuove generazioni e del loro inserimento nel mondo del lavoro ", ha dichiarato Alessandro Spada. Che poi ha concluso: " Un’occasione di confronto importante e costruttiva per discutere delle priorità delle imprese del nostro territorio ".

Assolombarda, la più grande associazione territoriale del sistema Confindustria, rappresenta quasi 7mila imprese e oltre 414mila lavoratori sui territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Come si evince dai numeri, Assolombarda è una realtà importantissima nell’universo di Confindustria. Alessandro Spada è un imprenditore del settore manifatturiero e ha assunto l’incarico di presidente dell’associazione a maggio 2020, in uno dei momenti più complicati per le imprese. Ora il suo impegno è rivolto al rilancio.