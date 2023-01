Gas, prezzi alle stelle? La colpa è dell'Ue

dal nostro inviato a Milano

Restare sul gas oppure andare sulle rinnovabili? E bastano l'eolico e il solare per le aziende energivore? Come affrontare il problema del gas? Di questo si parla alla Ripartenza 2023, l'evento ideato da Nicola Porro che va in scena agli Ibm studios di Milano.

-- Articolo in aggiornamento in diretta--

Luigi Ferraris: "Siamo i primi consumatori di energia, con 6 terawatt/ora, e quindi il 2% della domanda complessiva del Paese, e abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo approcciato il problema vedendo innanzitutto come utilizzare al meglio gli spazi che abbiamo non destinati al trasporto passeggeri e abbiamo individuato circa 30 milioni di metri quadrati, parte del quale può essere facilmente usata per installare impianti di rinnovabile, prevalentemente solare/fotovoltaico e una parte di eolico. Questo è possibile perché abbiamo siti vicini alla rete di trasmissione: questo significa che allacciare l'impianto alla rete sarà di facile attuazione. Il 40% dei consumi lo facciamo noi. Diventeremo autoproduttori con solare e elioco, oltre a stoccaggi, e diventeremo anche primi operatori di energia rinnovabile tutto per i nostri consumi".

Paolo Scaroni: "Il governo italiano è intervenuto per cercare di ridurre l'impatto della crisi energetica sulle famiglie e sulle imprese. È stato fatto uno sforzo titanico rispetto ai mezzi che abbiamo. Il nostro Paese produce energia elettrica da fonti rinnovabili, se decidiamo di farlo da rinnovabili siamo al 20%. Come facciamo a sostituire l'altro 80%? La guerra in Ucraina ci ha fatto abbandonare il nostro Texas. Abbiamo fatto bene, ma ci forniva gas petrolio diesel che è il vero probrela. È un problema ciclopico". Godiamo di un clima che ci ha aiutato, altrimenti avremmo avuto restrizioni già questo inverno. Ve lo dico perché avremo di fronte 10 giorni di freddo. E perché viene vento da nord est che chiamiamo Burian. Noi che ci occupiamo di gas ci preoccupiamo sempre: i consumi creescono moltissimo, ci serve gas per le case e questo è il vero problema. Grazie al caldo che ha fatto stiamo tranquilli. Ma se fosse arrivato prima, avremmo avuto restrizioni al consumo di gas".

"Il gas ed energia costerà il doppio o il triplo degli Usa visto che useremo il gas americano che va liquefatto, trasportarlo, rigassificarlo. Dobbiamo abituarci a vivere in un continente in cui i costi energetici saranno nel lungo termine (per sempre) tra il doppio e il triplo. Ma non parliamo di qualche anno. Parliamo del 2035"

Simone Demarchi: "La colpa dei prezzi di agosto è nostra ", ha ammesso ieri il vicepremier tedesco. Ma io dico che il maggior speculatore sui prezzi del gas è stata la Commissione Europea. Obbligata a metter gas in stocaggio: se ci fosse stato freddo, le nostre abitazioni sarebbero state a 16 gradi. Ma nel momento in cui la politica decide "ok compriamo tutto quello che c'è", la risposta è "ma dove vanno i prezzi?"

"Il price cap non serve a niente. Se ci fosse stato da sempre, cosa. La Politica non deve inventarci cose senza senso: se c'è carenza di offerta i prezzi salgono. L'altra cosa che facciamo finta di non vedere è che i prezzi sono scesi perché tanti paesi Ue hanno fatto rigassificatori e quindi sono scesi. È vero che costa più rispetto al passato, ma sempre meno rispetto ai 200 gdi agosto".

Filippo Ghirelli: "Il nostro nuovo Texas verde possono essere le comunità energetiche. Cosa sono? Faccio un esempio: il Comune mette i pannelli sul tetto, alimenta sé stessa e anche le case vicine. Poi magari si agganciano anche le aziende vicine. Il principio è l'autosostenibilità, per calmierare anche i prezzi dell'energia. A quel punto hai una autonomia energetica. E l'Arera pensa che queste singole comunità possano anche unirsi tra loro"

"Le rinnovabili sono elementi interessanti, sia il sole ma anche il biogas e la geotermia. Bisognerebbe incentivare gli imprenditori a farlo".

Tommaso Ferrario: "Per realizzare i grandi impianti di fotovoltaico di 10, 20 e fino a 50 megawatt bisogna passare da una valutazione ambientale con tantissime autorizzazioni. Troppo".

Mario Abbadessa: Molte persone prendono per andare a Roma da Milano il treno e non l'aereo perché inquina di meno. È scontato che chiunque crea un insediamento immobiliare cerca di non inquinare. Ristrutturando la torre Velasca, per dire, la facciamo efficiente altrimenti non la comprerebbe nessuno. Quindi non c'è bisogno di "obblighi", basta lasciare tutto al mercato. Più che dare regole servono incentivi. Ma non chiediamo soldi, solo una semplificazione normativa. Adeguare l'attuale patrimonio è anti-economico: solo col tempo che si perde per essere a posto con tutte le norme, solo in un anno con gli interessi delle banche che crescono si perdono gli investimenti. La sostenibilità energetica è di moda e tutti ne parlano. Sono certo che tutti sanno cosa è la sostenibilità ambientale, anche se tutti hanno una risposta diversa. Non risolvi i problemi con le norme, ma adeguando la domanda con l'offerta: il mercato oggi vuole case efficienti. Certo, costano un po' più: ma se potessimo risparmiare nei tempi per costruire, l'investimento sarebbe ripagato e le case costrerebbero di meno".

"Al momento il green è per i ricchi"

Luigi Ferraris: "L'investimento sul green è 1,6 miliardi di euro nel nostro piano industriale che, in 10 anni, è di 190 miliardi".

"Tutto il mondo delle costruzioni ha crescita della domanda. Ha problemi legati al costo dei materiali. Non ha disponibilità di tecnici, con un fabbisogno di tecnici e ingegneri di centinaia di migliaia. Sono partiti piani di investimento importanti"

Paolo Scaroni: "Se avessi la bacchetta magica su cosa interverrei? Noi italiani siamo un popolo di furbacchioni. Appena possiamo evitare una regola lo facciamo con grande piacere. Così ci diamo un sacco di regole per fermare i furbacchioni e abbiamo una burocrazia che ci frega. Dobbiamo essere un po' meno furbacchioni, così avremo meno burocrazia. Ricordiamoci che le regole ce le diamo per evitare degli abusi di cui siamo capacissimi. Detto questo, possiamo fare qualcosa. Credo che dobbiamo fare tutto quello che è possibile per avere energia. Ne dobbiamo avere tanta. Va bene le rinnovabili. Poi useremo ancora idrocarburi per molti anni, almeno per i prossimi 20 o 30 anni (di gas ci sono riserve per 200 anni e del petrolio per altri 100 anni). Quello che stiamo facendo è giocare la nostra posizione geografica di essere ponte verso l'Africa e anche i rapporti che abbiamo in Africa. Dobbiamo cercare di sostituire il gas liquido con il gas via tubo dall'Africa: ha un costo meno basso. Poi certo, non parliamo di Paesi non esattamente come la Svizzera. Però questi Paesi sono talmente dipendenti dalle entrate che hanno dal gas che qualunque regime o cambiamente succede, in genere preserva questo settore che è vitale per tutti. La Libia, che non è un Paese tranquillissimo, continua a produrre gas per sé stessa e per le esportazioni. Non abbiamo alternative e, per la sua posizione, l'Italia ha una marcia in più. La Germania per dire, non ha l'Eni".

"Faccio fatica a immaginare che il prossimo presidente della Russia sia tipo Tony Blair".

Simone Demarchi: "Uno dei problemi principali con la Russia è che quando cercheranno di riportare gas in Europa, le società europee faranno delle cause visto che hanno sospeso la rifornitura. Credo che prima di 10 anni la Russia dovrà ricominciare a esportare gas altrimenti l'economia potrebbe avere problemi. Sì, lo manderanno in Cina e hanno aumentato il GNL ma non basterà. L'importante per l'Europa è 'gassificare'".

"Sono convinti che petrolio e gas servirà per sempre. Ricordiamoci sempre che una delle cause degli aumenti dei prezzi nel 2021 è stata legata al fatto che erano 10 anni che le mejor petrolifere facevano poche manutenzioni ai pozzi di petrolio e di gas"

Paolo Scaroni: "Dopo tutte le chiacchiere sulle rinnovabili, il 2023 è l'anno di maggior consumo di petrolio da sempre. Lo dico perché confrontiamo due fenomini diversi. Le rinnovabili per il momento sono una cosa piccolissima. Questo è il record storico: 102 milioni di barili. Non sono contento, eh. Dico soltanto che il percorso per arrivare alle rinnovabili e rinunciare al petrolio è molto lungo, a meno che non ci siano delle innovazioni tecnologiche. La tecnologia delle batterie dei cellulari è lontana dall'aver trovato quelle che servono per stoccare l'energia delle rinnovabili".

"Ho letto che il prezzo dei carburanti è salito esattamente di quanto sono aumentate le accise, quindi non vedo furbetti in circolazione. Poi, magari, qualcuno c'è ma non è un fenomeno generalizzato. Il fatto che il governo abbia deciso di tornare alle vecchie accise, mi sembra abbastanza logico: rinunciare a queste entrate per un Paese indebitato come il nostro sarebbe stato un errore".

Mario Abbadessa: "Non sono d'accordo con Scaroni sui furbacchioni. Chi fa le cose male, e vuole fare il furbo, trova dei vantaggi nelle tante regole e regoline. L'Italia è il Paese più indietro come rigenerazione urbana".

--

Alla tavola rotonda prendono parte esponenti di spicco del settore energetico, industriale ed imprenditoriale italiano, tra cui:

- Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane;

- Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head Hines Italy;

- Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia;

- Paolo Scaroni, Deputy Chairman di Rothschild & Co.;

- Tommaso Ferrario, Partner fondatore di AMTF Avvocati;

- Filippo Ghirelli, Executive Chairman & Founder at Genera Group.