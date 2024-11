Famiglie, imprese, banche. Guida alle tasse sul patrimonio

Patuelli ha osservato che gli investimenti in titoli bancari subiscono una pressione fiscale maggiore rispetto a quelli in altre società, raggiungendo il 59-60% contro il 55% per le aziende non finanziarie. Le banche, in ragione della loro natura, sono infatti sottoposte a un’addizionale Ires di 3,5 punti percentuali.