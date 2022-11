Fiera Milano, ricavi in crescita a 161,7 milioni di euro

Fiera Milano chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati in crescita a 161,7 milioni, rispetto ai 39,9 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2021. L'utile netto si attesta a 0,9 milioni, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 24,2 milioni registrata nei primi nove mesi dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 49,9 milioni, in miglioramento di 56,9 milioni rispetto ai primi 9 mesi del 2021. Il gruppo, pur considerando nelle stime i potenziali effetti negativi derivanti dal blocco delle attività in Cina e dal conflitto in Ucraina, rivede al rialzo il target di Ebitda per l'esercizio 2022 nel nuovo range di 50-55 milioni di euro, superiore rispetto al range di 40-50 milioni di euro dichiarato a febbraio 2021 nel piano strategico Connect 2025. Dati positivi delineati dai risultati al 30 settembre 2022 approvati dal Cda di Fiera Milano Spa, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale.

"Gli ottimi risultati realizzati nei primi nove mesi del 2022, rappresentano un importante segnale della ormai consolidata ripresa dopo i difficili anni di pandemia - commenta l'amministratore delegato e direttore generale Luca Palermo -. Fiera Milano si sta dimostrando sempre più competitiva nel rafforzare la sua attrattività internazionale, giocando un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle aziende italiane all’estero e confermando Milano, e il suo polo fieristico, come un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portata mondiale. Penso a manifestazioni come Gastech, capace di valorizzare e accrescere l’impatto economico diretto sul nostro territorio, o ad appuntamenti internazionali come FIND che Fiera Milano ha organizzato per offrire la possibilità alle nostre aziende di design di esportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo”.

"La continuità di business, a differenza di quanto è accaduto nel 2021, ci consente - aggiunge - di porre delle basi solide per il futuro, ad iniziare dal 2023 che si presenta con un calendario ricco di appuntamenti fieristici. Sulla base delle informazioni disponibili e considerando i risultati molto positivi registrati nei primi nove mesi dell'anno, sia in termini di considerevole partecipazione alle manifestazioni che di mantenimento dei livelli di pricing e volumi previsti, Fiera Milano ha deciso di rivedere al rialzo il target di Ebitda per l'esercizio 2022".

Luca Palermo sottolinea poi come “accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile”.

“Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell’impronta carbonica delle nostre manifestazioni - spiega - con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all’iniziativa internazionale Net Carbon Zero Events. Anche l’agenzia di rating ESG Sustainalytics ha valutato positivamente l’impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating “Low Esg Risk” e riconoscendo la capacità dell’azienda di gestire in maniera efficace i fattori Esg, con particolare apprezzamento per le politiche di corporate governance”.

Nel trimestre, i ricavi consolidati pari a 45,5 milioni, hanno registrato una crescita di 10,2 milioni rispetto al terzo trimestre del 2021. Nei tre mesi di luglio, agosto e settembre, si sono svolte 17 manifestazioni fieristiche per un totale 318.820 metri quadrati di superficie espositiva rispetto ai 263.595 metri quadrati nel terzo trimestre 2021.

Nel corso del terzo trimestre i ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia sono stati pari a 32,3 milioni euro con un incremento di 4,9 milioni rispetto al 2021 e si sono svolte 10 manifestazioni fieristiche, a cominciare dalla 35esima edizione di Milano Unica, fiera di riferimento per il settore del tessile che ha confermato uno scenario di forte ripresa con 445 espositori e 4.052 aziende partecipanti. A seguire, nel mese di settembre, Fiera Milano ha ospitato la 50esima edizione di Gastech, l’evento internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica che si è svolto per la prima volta a Milano. La manifestazione ha registrato il record di presenze con 39.467 professionisti del settore, 300 ceo e opinion leader e 750 aziende espositrici.

Allianz MiCo ha ospitato Filo, la rassegna internazionale dedicata all’eccellenza dei filati. La manifestazione ha visto la presenza di buyer stranieri da 13 paesi e 93 espositori, di cui il 30% stranieri. A partire dal 16 settembre, i padiglioni di Fiera Milano hanno ospitato le più importanti manifestazioni fieristiche del mondo della moda, associate a Confindustria Moda. MICAM Milano, Mipel, TheOneMilano, insieme a HOMI Fashion&Jewels Exhibition hanno accolto complessivamente 35.470 operatori professionali e più di 3.000 brand. Infine, Lineapelle e Simac Tanning Tech hanno ospitato complessivamente circa 1.200 espositori e si sono svolte in sinergia con le fiere milanesi della moda.

Nel terzo trimestre i ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Estero si attestano a 2,7 milioni di euro, registrando un incremento di 2,4 milioni rispetto al 2021. A settembre è ripartita l’attività di Fiera Milano in Brasile con tre manifestazioni fieristiche. In Cina si sono svolte tre manifestazioni, tra cui Motor Show Chengdu, che da sola ha occupato un totale di 83.875 metri quadrati espositivi.

L’attività internazionale è poi proseguita a Singapore, con la prima edizione di FIND – Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento organizzato da Fiera Milano. La manifestazione ha ospitato oltre 250 brand provenienti da ogni parte del mondo e 30 eccellenze del design italiano.

Fiera Milano sta lavorando anche a livello istituzionale al fine di favorire ulteriormente la internazionalizzazione delle imprese. Lo scorso luglio ha aperto un ufficio di rappresentanza presso la Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles, grazie al quale potrà implementare ulteriormente le attività di stakeholder engagement con le Istituzioni europee. La capitale del Belgio, oltre ad essere sede per la maggior parte delle Istituzioni, ricopre una posizione strategica anche a livello fieristico poiché è la sede di Emeca, l’associazione che rappresenta i più importanti centri espositivi europei, tra cui Fiera Milano.

I ricavi del settore operativo Congressi nel trimestre si sono attestati a 11,8 milioni di euro, in aumento di 2,4 milioni rispetto al 2021 con la ripartenza dell’attività congressuale e si confronta con gli analoghi periodi del 2021 condizionati dalla sospensione dei congressi in Italia a causa della pandemia da Covid-19.

I principali eventi congressuali ospitati nel 2022 sono stati il Salone del Risparmio, il Sales Force, il World of Coffee, l’ESA - Congresso Europeo di Anestesia, l’ECE - Congresso Europeo di Endocrinologia e l’EAS - Congresso Europeo sull’Aterosclerosi, EADV – Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia, ESCRS – Società Europea della Chirurgia Refrattiva e della Cataratta, oltre alla presenza di eventi corporate quali Convention Allianz Bank, Convention Banca Generali e Convention Azimut. In totale si sono svolti più di 10 eventi congressuali (di cui 6 eventi relativi a convegni con annessa area espositiva).

Il Gruppo assicurativo e finanziario Allianz ha siglato con Fiera Milano Congressi un accordo della durata di nove anni per l'acquisizione dei naming rights del centro congressi di Piazzale Carlo Magno a Milano, che è stato rinominato Allianz MiCo. La nuova partnership conferisce a MiCo-Milano Convention Centre, il più grande d'Europa con 65 sale e 50 mila metri quadri di spazi espositivi, una ancor maggiore attrattività internazionale grazie alla forza del brand Allianz, primo marchio assicurativo tra i gruppi che operano a livello globale nei servizi finanziari.