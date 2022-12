Giorgetti soddisfatto: "Missione compiuta". Tutti i punti della manovra

Giancarlo Giorgetti si dice soddisfatto del lavoro fatto dalla maggioranza per realizzare la prima manovra economica varata dal governo Meloni. "La considero una missione compiuta. Scritto in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo" , spiega in una nota il titolare del dicastero dell'Economia, "il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ora ancora piu importante, quella del Parlamento. Prudenza, coerenza e responsabilità costruiscono fiducia. Avanti così".

Un intervento i cui benefici non risulteranno presumibilmente percepibili nel breve termine, secondo il rappresentante del Carroccio. "Credo che gli effetti di questa manovra si vedranno nel tempo. È un testo coraggioso con uno sguardo al futuro e alla costruzione di un nuovo assetto sociale che privilegia e tutela i figli e le nuove generazioni senza trascurare la stabilità dei conti pubblici" , conclude Giorgetti.

Il voto

La manovra è passata al Senato con 109 sì, 76 no e un astenuto, vale a dire il senatore a vita Elena Cattaneo. Dei 35 miliardi di euro sul banco, circa i 2/3 sono stati impegnati nelle misure di contenimento del caro energia, il provvedimento ritenuto più urgente. Arriva il taglio del reddito di cittadinanza per persone occupabili di età compresa tra 18 e 59 anni: nel 2023 verrà erogato per 7 mensilità, in attesa di una rimodulazione in calendario l'anno successivo. Tra le parti più discusse anche quella relativa all'introduzione del tetto di 60 euro per i negozianti quale soglia minima per poter rifiutare i pagamenti col pos: un provvedimento che sembrava in dirittura d'arrivo ma che è stato successivamente accantonato.

Sanità

Le "Regioni virtuose" si dividono le risorse che confluiscono nel Fondo sanitario nazionale, incrementato di circa 200 milioni di euro. Il cosiddetto "meccanismo premiale" aumenterà dello 0,40% la quota del Fondo destinata a quelle Regioni in grado di conseguire gli obiettivi finanziari e di qualità del servizio.

Il bonus psicologo, invece, viene fissato a 1.500 euro: nel 2023 saranno stanziati 5 milioni, 8 milioni invece a decorrere dal 2024. Sale fino a 15mila euro la prestazione riconosciuta agli affetti da mesotelioma (prodotto dal contatto con l'amianto) per esposizione familiare o ambientale e al contempo si incrementa del 17% la quota delle prestazioni già erogate a chi ha contratto patologie causate dall'asbesto. Si sposta fino al 2024 il termine per la stabilizzazione del personale sanitario arruolato durante la pandemia.

Un fondo da 600mila euro per il triennio 2023/2025 viene stanziato per dare la possibilità ai pazienti oncologici affetti da colangiocarcinoma di accedere ai test Ngs per la valutazione simultanea delle diverse alterazioni molecolari. 600Mila euro in tre anni (2023/2025) anche a sostegno dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

250mila euro per il 2023 e 500mila euro per il 2024 e il 2025 vengono stanziati invece per favorire gli istituti della rete oncologica del ministero della salute impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali. In favore degli Irccs della rete cardiovascolare verranno stanziati invece 5 milioni di euro dal 2023 al 2026.

Per incentivare la specializzazione dei medici di medicina generale sarà incrementato di 5 milioni di euro il Fondo destinato a sostenere il peso delle borse di studio. In favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia saranno infine erogati 500mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Infrastrutture

Nel quinquennio 2023/2027 saranno stanziati 75 milioni per realizzare la linea M4 della metropolitana di Milano e ulteriori 75 milioni per il collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, oltre che per l'acquisto di nuovi treni. Stanziati fondi per oltre 2 miliardi di euro fino al 2032 per arrivare al prolungamento della metro C di Roma fino alla Farnesina.

Un commissario straordinario si occuperà di realizzare l'autostrada Roma-Latina, provvedendo a individuare la soluzione economicamente più vantaggiosa e a definire un cronoprogramma dei lavori unitamente alle iniziative per l'affidamento degli stessi.

Stanziate risorse per implementare i collegamenti aerei da e per la Sardegna e la Sicilia, con l'obiettivo di contrastare il caro biglietti. Il fondo per contrastare gli svantaggi dell'insularità beneficerà di 5 milioni nel 2023 e 15 a decorrere dal 2024. Dal 2023 al 2025 la regione Marche incasserà 3,7 milioni all'anno per compensare gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto Ancona.

Pensioni

Sale all'85% in manovra la rivalutazione degli assegni previdenziali tra 4 e 5 volte il minimo(2.00/2.500 euro), al 53% tra 5 a 6 volte il minimo, al 47% tra 6 e 8 volte il minimo, al 37% da 8 a 10 volte il minimo e al 32% per le pensioni oltre 10 volte il minimo (più di 5mila euro).

La manovra prevede ad ora un anno di quota 103, ovvero con 62 anni di età e 41 di versamenti, in attesa della riforma completa del sistema pensionistico. Finanziata Opzione donna, con l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi ha 60 anni o 58 anni se con 2 figli, a condizione di essere cargiver o portatrice di invalidità. Per quanto concerne le borse di studio riconosciute agli studenti universitari con disabilità, esse non rientreranno nel calcolo reddituale ai fini del diritto alla pensione.

Mutui e Superbonus

La possibilità di rinegoziare il mutuo, passando da tasso variabile a fisso verrà concessa a chi ha un Isee inferiore a 35mila euro e deve occuparsi di saldare un finanziamento che non superi comunque i 200mila euro. Stabilita in manovra una detrazione di imposta, pari al 50% dell'Iva, per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, purché effettuato entro il 31 dicembre 2023. Il limite di tempo entro il quale comunicare la Cila asseverata per richiedere il Superbonus 110% viene prorogato fino al 31 dicembre: la delibera assembleare per i lavori da effettuare deve risultare precedente il 18 novembre.

Scende dal 22% al 5% l'Iva per le fatture dei consumi dei servizi di teleriscaldamento relative ai primi tre mesi del 2023 e dal 22% al 10% sui pellet per l'intero 2023. Arriva la proroga per il bonus 75% sull'eliminazione delle barriere architettoniche: un intervento che include opere di abbattimento di barriere architettoniche all'interno di tutti gli edifici, non solo abitazioni o condomini. Il tetto del "bonus mobili" in caso di ristrutturazione domestica si innalza fino al tetto di 8mila euro.

Famiglia

Il congedo parentale con retribuzione all'80% viene esteso di un mese in manovra, e risulterà fruibile entro il sesto anno di vita del figlio da entrambi i genitori, in alternativa tra di loro. Abolito qualunque genere di sanzione previsto per violazione dei termini di adempimenti fiscali o contrattuali a carico di libere professioniste impossibilitate a svolgere la propria attività a causa di parto, interruzione di gravidanza o ricovero per malattia grave del figlio minorenne.

Agricoltura

Viene istituito in manovra il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura, in grado di garantire ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di "lavoro subordinato". Il provvedimento prevede l'utilizzo di tale strumento solo per disoccupati, percettori di Naspi e Dis-Coll, di reddito di cittadinanza, pensionati (di anzianità o vecchiaia), studenti under 25 e detenuti, con un tetto massimo di 45 giornate lavorative nell'arco di 12 mesi. Per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato la possibilità di lavorare in smart working è prorogata fino al 31 marzo 2023.

Violenza donne

Aumenta di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro per il 2024 il Fondo destinato ad alimentare le politiche attive relative ai diritti e alle pari opportunità e a finanziare i centri antiviolenza.

Intercettazioni

Le spese di gestione passano in carico al Mef. Quelle, nello specifico, destinate ad attività di intelligence potranno durare al massimo 40 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 20. La documentazione dovrà essere distrutta entro e non oltre i sei mesi di tempo.