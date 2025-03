John Elkann si difende alla Camera: "Ci davano per spacciati, ora quarto costruttore"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ci siamo preparati all'audizione di oggi con grande attenzione; perché per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale. Di questa nostra lunga storia, la storia della Fiat che ora è diventata Stellantis, noi siamo, io personalmente lo sono, molto orgoglioso". John Elkann, presidente di Stellantis, entrando a Montecitorio per essere audito dalla Commissioni Attività produttive della Camera, accompagnato da Jean Philippe Imparato, responsabile di Stellantis in Europa, Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e Maserati e Monica Genovese, responsabile acquisti di tutta la parte powertrain.

"Non è un fatto scontato, considerato che meno dell'1% delle aziende fondate all'inizio del Novecento risultano ancora in vita", ha detto Elkann spiegando che il suo intervento avviene in qualità di responsabile della gestione operativa di Stellantis, incarico ricevuto dal cda dopo le dimissioni di Carlos Tavares. "E se tra poco vi parlerò di investimenti, nuovi modelli e di tecnologie avanzate, significa che questa forza, questa volontà di progresso e il coraggio di guardare al futuro sono sempre presenti", ha aggiunto precisando che "la sua successione sta procedendo secondo i tempi stabiliti: il nuovo ceo di Stellantis sarà annunciato entro la prima metà dell'anno". Elkann ha ricordato che, nel 2003, quando l'avvocato Gianni Agnelli, "la Fiat Auto fatturava 20 miliardi di euro e ne perdeva 2". All'epoca, la Fiat, con i suoi 4 marchi vendeva 1 milione e 700 mila auto, di cui quasi la metà in Italia "ed era fuori dalla top ten dei costruttori mondiali". Ma non solo. "Molti parlavano nel 2004 della Fiat come un'azienda spacciata, fallita o da nazionalizzare", ha detto il nipote dello storico fondatore. Elkann ricorda gli investimenti fatti dalla sua famiglia e l'opera di risanamento compiuta da Sergio Marchionne per salvare l'azienda e per "darle un ruolo da protagonista nel panorama mondiale dell'auto". Un'opera che, secondo Elkann ha dato i suoi frutti: "Oggi - dice Elkann - Stellantis è il quarto costruttore al mondo, è redditizio e fattura 157 miliardi. Con i suoi 14 marchi vende 5 milioni e mezzo di veicoli, di cui meno della metà in Europa. 20 anni fa lottavamo per la sopravvivenza". Il presidente di Stellantis ha poi rivendicato con orgoglio: "Oggi siamo fra i primi costruttori al mondo. Di questo straordinario percorso di sviluppo, l'Italia e gli italiani hanno avuto grande merito e a tutto il Paese va la nostra gratitudine". Elkann, inoltre, ha sottolineato che "se non ci fosse oggi Stellantis, non saremmo qui, perché l'auto italiana sarebbe già scomparsa da tempo, come l'informatica dopo l'Olivetti e la chimica dopo la Montedison". Il presidente di Stellantis ha, poi, snocciolato una serie di cifre sulla crisi che ha colpito il settore automobilistico negli ultimi 20 anni in cui si è ridotto del 30% il mercato domestico e del 20% l'occupazione: "Questo - ha detto - significa che l'azienda ha difeso la produzione e l'occupazione degli stabilimenti del Paese grazie all'export dei marchi italiani, oltre alle Jeep prodotte in Basilicata, alle Dodge in Campania, ai van Citroen, Opel e Peugeot in Abruzzo e più recentemente alle Ds a Melfi". Elkann ha sottolineato che, nonostante questa situazione di crisi, l'azienda negli ultimi 20 anni ha pagato direttamente 14 miliardi di imposte all'erario che salgono a 32,2 miliardo se si considera l'Iva e le imposte versate per i dipendenti.

"La spesa per investimenti e ricerca e sviluppo in Italia è stata pari a 53 miliardi, a fronte di contributi pubblici pari a 1 miliardo: un rapporto fra dare e avere di 50:1", ha detto Elkann ricordando infine che "Stellantis nel 2024 è stato il Gruppo che ha depositato più brevetti industriali in Italia" e che ogni brevetto "è un passo avanti nell'innovazione tecnologica del Paese".