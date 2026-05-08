"L'Italia può uscire dalla procedura di infrazione in autunno"

È ancora possibile che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026. Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha dichiarato al quotidiano La Stampa che nella conversazione che ha avuto con il ministro Giancarlo Giorgetti a margine dell'Eurogruppo, quest' ultimo gli ha detto che "potrebbero esserci alcune rivalutazioni dei dati in autunno, alla luce dei numeri definitivi del Superbonus. E quindi potrebbero esserci degli sviluppi".

Pertanto, se Eurostat confermasse una revisione del deficit 2025 dal 3,1% al 2,9% nel prossimo ottobre, la Commissione potrebbe decidere di chiudere la procedura subito.

"Teoricamente è possibile", ha detto ancora Dombrovskis, confermando che la decisione sarebbe presa "in autunno sulla base dell'eventuale rivalutazione di Eurostat". Ma, ha sottolineato, per chiudere la procedura il deficit deve "stabilizzarsi sotto la soglia". Le regole stabiliscono che il deficit/Pil deve essere sotto il 3%.