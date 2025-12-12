Dividendi, banche e Rc auto: tutte le novità sulla manovra. Cosa cambia

È stato presentato dal governo alla commissione Bilancio una serie di emendamenti per apportare modifiche alla manovra del 2026 che spaziano dagli affitti brevi alle banche, alla Tobin tax e i dividendi fino al mondo del cinema che avrà a disposizione più fondi.

Affitti brevi e banche

Come annunciato, è stato cancellato l'aumento della cedolare secca con il ripristino della legge attualmente in vigore che prevede il 21% per la prima casa affittata e il 26% dalla seconda. Da quando, invece, si avrà un numero di appartamenti maggiore di due, l'attività di locazione si presume sia svolta in forma imprenditoriale. Per quanto riguarda le banche, sarà operativa una riduzione della deducibilità sulle perdite pregresse con riduzioni dal 43% al 35% per il 2026 e dal 54% al 42% per il 2027. Tradotto in liquidità, significa che si avranno risorse per circa 600 milioni in due anni.

Cosa cambia sui dividendi

La manovra riduce l'impatto della stretta sui dividendi. " L'accesso al "regime della cosiddetta 'esclusione', previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione " - si legge nella relazione tecnica - è quindi limitato ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate superiori al 5% o di importo superiore a 500mila euro. Il gettito stimato nella Relazione tecnica parte da 22,7 milioni nel 2026 per salire a 32,9 milioni a regime dal 2029" .

Più fondi per il cinema

Esulta il mondo cinematografico con sessanta milioni in più in arrivo con la prossima manovra come previsto da un emendamento del governo alla Legge di Bilancio che riduce i tagli previsti per il settore da 150 a 90 milioni di euro. Le risorse per il 2026 al "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" passano, così, da 550 milioni a 610 il prossimo anno.

Cosa cambia sui pacchi extra-Ue

Come era già stato anticipato, si dovranno sborsare 2 euro per la copertura per tutti i pacchi provenienti da Paesi extra-euripei non superiori a 150 euro a causa degli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni.

Tobin-Tax

Come ulteriore copertura per le modifiche alla manovra, raddoppiano le aliquote della cosiddetta Tobin tax (che aumenta dallo 0,2% allo 0,4%) sulle transazione finanziarie con un gettito stimato dalla modifica pari a 337,3 milioni di euro.

Bonus libri

Manovra vicina alle famiglie con Isee non superiore ai 30mila euro con un bonus comunale per poter acquistare libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado: la proposta, a decorrere dal 2026, prevede la creazione di un Fondo di 20 milioni nello stato di previsione del ministero dell'Interno. Le modalità e i criteri di ripartizione saranno definiti successivamente con un decreto del ministero dell'Interno di concerto con il Mef e l'Istruzione.

Rc auto

L'aliquota sulla polizza rc auto per gli infortuni al conducente salirà al 12,5% nel 2026: l'aumento non

i premi relativi al rischio infortunio del conducente e al rischio di assistenza stradale

sarà retroattivo ma riguaderà solo i contratti assicurativi stipulati dal primo gennaio del 2026. Il rialzo riguarda "".