Il Ministro Lollobrigida a Host 2025

Lunedì 20 ottobre il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste visiterà la fiera mondiale dell'HoReCa a Milano

Domani, lunedì 20 ottobre, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visiterà i padiglioni di Host 2025. Ad accompagnarlo sarà il Vicedirettore Generale di Fiera Milano, Roberto Foresti.

La visita rappresenta un’importante occasione di confronto con le istituzioni

sul ruolo di Host come piattaforma di innovazione e sviluppo per l’intera filiera agroalimentare.

Appuntamento alle ore 10.30 per un punto stampa con il Ministro presso la Buyers Lounge – Padiglione 4, Fiera Milano (Rho).

