Moneta, la bolla ChatGpt nelle Borse



Nel nuovo numero di Moneta, in edicola domani con il Giornale, Libero e il Tempo, undicimila miliardi di dollari bruciati in dieci anni per inseguire il sogno della transizione energetica.

Il mondo continua però a marciare a petrolio, gas e carbone. La transizione ha fallito: le rinnovabili non stanno sostituendo gli idrocarburi. Intanto la domanda globale di energia continua a crescere e l’intelligenza artificiale è destinata a moltiplicare i consumi.

Sull'IA molto capitale investito e pochi ritorni. Queste le previsioni che mettono in guardia sul rischio di una bolla dell’intelligenza artificiale.

Il parallelismo è quello con la bolla dot-com: sebbene l’IA sia il motore innovatore della nostra era, il mercato si muove a una velocità eccessiva.

Di questo ha parlato in un’intervista esclusiva Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte, secondo cui l’IA e le sue applicazioni resteranno comunque centrali negli investimenti. Lo scenario macroeconomico continua a essere favorevole alle azioni grazie alla leva di una politica fiscale globale espansiva.

L'oro resta un investimento interessante: molti piccoli risparmiatori si stanno accodando al trend positivo degli ultimi mesi. Ma attenzione, si sono visti ribassi significativi durante forti correzioni sui mercati azionari nel 2008 e nel 2020. Sul fronte industriale Moneta racconta come i big italiani Webuild, Saipem, Maire Tecnimont e Cementir si stiano preparando per il cantiere Gaza.

Poi le pensioni, gli italiani scommettono sullo scivolo, ma l’assegno Inps è micro. Il tema è al centro della manovra. Sulla carta si dovrebbe lasciare il lavoro a 67 anni, ma nella realtà l’età media di uscita è di 64, ma il vero nodo sono gli importi.

A seguire, uno sguardo sul mondo dei social: gli influencer rivendono su Vinted e Depop i regali ricevuti dalle aziende, trasformando le strategie di marketing in un boomerang per la credibilità. Sul fronte agricolo andiamo nelle Langhe, dove il tartufo bianco di Alba vale come una pepita: il prezzo medio è di circa 4 mila euro al chilo.