Stop al paradiso fiscale per pensionati stranieri: la svolta del Portogallo

Stop al paradiso fiscale per i pensionati italiani. Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha recentemente annunciato che il Portogallo smetterà di concedere esenzioni ai pensionati stranieri a partire dal 2024. La scelta in questione è stata presa con l'obiettivo di affrontare la crescente crisi immobiliare nel paese.

Le cause

La decisione voluta da Costa è dovuta al fatto che il mantenimento delle esenzioni in questione avrebbe comportato un aumento ingiustificato dei prezzi degli immobili e contribuito a un'ingiustizia fiscale continuata. Il governo ha quindi scelto di mettere fine a questa pratica a partire dal prossimo anno.

Le esenzioni

Le esenzioni fiscali erano state introdotte nel 2012 per attirare capitali esteri in Portogallo. In quel periodo lo Stato aveva importanti problemi economici legati alla crisi del debito. Le agevolazioni inizialmente erano state concesse in modo totale ai pensionati stranieri che vivevano nel paese almeno per metà dell'anno. Tuttavia, nel 2020, è stata apportata una modifica, permettendo ai nuovi arrivati di beneficiare di un'aliquota fiscale ridotta del 10%.

I pensionati

La misura ha attirato circa 10mila pensionati stranieri, in particolare da Francia, Regno Unito e Italia, che hanno scelto di stabilirsi principalmente nella regione di Lisbona e nelle località balneari dell'Algarve. La presenza dei pensionati ha aiutato il paese nel processo di ripresa e nello specifico nel comparto del mercato immobiliare portoghese.

Il costo degli alloggi

Stando a uno studio condotto dalla Fondazione portoghese Francisco Manuel dos Santos, il costo degli alloggi in Portogallo è salito del 78% nel periodo compreso tra il 2012 e il 2021. Si tratta di una cifra che va in contrasto con il 35% di aumento nell'intera Unione Europea nel medesimo periodo. Nel secondo trimestre del 2023, i prezzi degli affitti sono aumentati ulteriormente dell’ 11%. Il Portogallo ha quindi preso la decisione di porre fine alle esenzioni fiscali per i pensionati stranieri nel 2024, al fine di affrontare la crisi immobiliare e garantire una maggiore equità fiscale nel paese. Mentre le esenzioni già concesse rimarranno valide, questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella politica fiscale del Portogallo, influenzando direttamente migliaia di pensionati stranieri che hanno scelto il paese come loro nuova dimora.