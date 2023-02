Salone del Mobile 2023, road show negli Stati Uniti

Ha preso il via al Petersen Museum di Los Angeles il road show americano di presentazione del Salone del Mobile.Milano 2023 edizione numero 61che torna dopo quattro anni al suo tradizionale calendario dal 18 al 23 aprile in Fiera Milano Rho. Missione che ha come partner tecnico l'American Institute of Architects Los Angeles Chapter Aia La, la più importante organizzazione americana di categoria per architetti e designer.

Il 23 febbraio il road show si sposterà a New York per incontrare i design ed i media della East Coast in due eventi ideati in collaborazione con il New York Institute of Technology, la principale università per numero di architetti e designers. L'Italian Trade Agency di Miami, l’ufficio competente per il design, ha coordinato la missione del Salone negli Stati Uniti che sono il primo mercato al mondo - con l'Europa - dei prodotti di design italiani con le vendite spinte dal recupero e dalla crescita della reputazione generale del Made in Italy che ha consentito di segnare un nuovo record di vendite con 69 miliardi di dollari. In particolare il mercato dell’import ha visto la grande crescita dei canali di distribuzione con prodotti italiani: negozi monomarca e specializzati, studi di architettura design e ingegneria, società di costruzione per residenziale e contract per prodotti innovativi, di stile e sostenibili.

"Gli Stati Uniti non sono solo un mercato in crescita e ad alto potenziale per le aziende che animano il Salone, ma anche un bacino creativo tra i più influenti al mondo, che conta migliaia di studi di architetti e di design, a cui fanno capo molti dei principali progetti immobiliari, contract e residenziali, in tutto il mondo - spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile -. È questo visitatore, oltre ai grandi buyer, contractor e progettisti internazionali, che vogliamo intercettare, attrarre e ospitare con una proposta di altissima qualità, studiata sui loro bisogni specifici, dopo averne ascoltato, in particolare nell'ultimo anno, le esigenze. Proprio per rimettere al centro del Salone il visitatore, l’edizione 2023 avrà percorsi ottimizzati per una visita più fluida e organica, spazi pubblici per il riposo ma anche per farsi ispirare da contenuti culturali multidisciplinari. Abbiamo anche ristudiato Euroluce come un'ideale città della luce, che metterà al centro del progetto l'interior e il lighting designer. Una grande novità che ridefinisce il modello espostivo“.

"Il Salone del Mobile è un evento globale, perno di un sistema virtuoso che ha radici a Milano ma si proietta in tutto il mondo, generando relazioni e opportunità di business che si riflettono positivamente su tutto il sistema del design nazionale e internazionale - sottolinea Marco Sabetta, direttore generale del Salone del Mobile.Milano -. Innovazione, visione, attenzione all'impatto ambientale, scambio culturale, esperienze digitali rappresenteranno il lessico di questa edizione del Salone del Mobile e del Complemento, di Workplace3.0 e S.Project, del SaloneSatellite e di Euroluce. La biennale della luce sarà un evento che attingerà alla forza dell'immaginario progettuale per farsi laboratorio di sperimentazione e contaminazione per riflettere sul mondo del lighting design a 360 gradi. Per i professionisti e i buyer è indispensabile esserci per capire dove sta andando il mondo del progetto”.

“Dopo il record di vendite 2022 sul record 2021 stiamo costruendo itinerari per i prodotti italiani da costa a costa e presentano prodotti e piattaforme di business come il Salone del Mobile che è la fiera più importante al mondo per il design", aggiunge Antonino Laspina, direttore dell'Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete Usa.

“Per la prima volta abbiamo organizzato questo road show per il Salone: tenendo conto del record di vendite per il design con una crescita di un miliardo in tre anni: if not now, when?", spiega ancora Carlo Angelo Bocchi, direttore Ufficio ICE di Miami.