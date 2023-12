Le Dogane mondiali si riuniscono in Italia: al centro del summit sostenibilità e sicurezza

Il funzionamento delle dogane poste lungo i confini è fondamentale per mantenere un equilibrio economico e commerciale planetario. Nel secondo Dopoguerra si è intuita la necessità di facilitare gli scambi e prevenire efficacemente le controversie commerciali ed è sulla base di questa urgenza che è nata l'Organizzazione mondiale delle dogane. Da oggi, martedì 5 dicembre, è in corso a Venezia l'89° summit dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che vede la partecipazione di trenta delegazioni provenienti da tutto il mondo, impegnate a discutere e analizzare i principali temi di stretta attualità inerenti il settore.

Quest'anno, l'onore di ospitare l'evento è dell'Italia grazie all'organizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli incontri sono stati organizzati nella prestigiosa cornice della Sala ex Squadratori della Marina militare. Tra i temi "caldi" sottoposti all'attenzione delle delegazioni internazionali c'è l'esigenza di trovare soluzioni praticabili e percorribili per garantire le operazioni doganali anche nei contesti geografici più difficili e instabili del pianeta. Ma i trenta guardano anche al futuro e a quelli che sono gli impegni che si contestualizzano all'interno delle pratiche di sostenibilità ambientale.

In quest'ottica si svolgerà il confronto sul tema delle green customs, che vede l'impegno concreto e metodico delle dogane su diversi fronti, dal contrasto ai traffici illeciti di rifiuti all'attuazione di politiche commerciali compatibili con la tutela dell’ambiente Da parte delle dogane c'è anche l'impegno a studiare e attuare procedure a ridotto impatto ambientale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La tre giorni potrebbe rappresentare uno spartiacque nell'azione dell'Organizzazione mondiale delle dogane per un "dopo" che sia più orientato a politiche sostenibili a 360 gradi.