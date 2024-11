Tasse sui risparmi, una patrimoniale da 40 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

La tassazione su risparmio e proprietà immobiliare, insieme alle imposte su conti correnti, fondi e altre forme di accumulo, supera di fatto i 40 miliardi di euro all’anno, costituendo un contributo notevole per le casse dello Stato. Suonano, perciò, come un allarme le parole del presidente dell’Abi, Antonio Patuelli alla 11sima Giornata mondiale del Risparmio. «La pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte i risparmiatori italiani ad investire all’estero. Occorre correggere presto tutto questo, perché la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l’Italia», ha detto.

Categorie Principali e Aliquote

A. Conti Correnti e Depositi

Imposta di bollo : applicata su conti correnti e libretti di risparmio superiori a €5.000.

Aliquota: €34,20 per persone fisiche e €100 per aziende.

Tassazione degli interessi: aliquota al 26% sugli interessi maturati.

B. Titoli di Stato

Aliquota ridotta del 12,5% sugli interessi di obbligazioni e titoli di Stato italiani ed europei.

Esempi: BOT, BTP, CCT e titoli di altri Paesi UE.

C. Dividendi e Interessi su Azioni e Obbligazioni Private

Aliquota del 26% su dividendi percepiti da partecipazioni in società italiane o estere.

Plusvalenze da vendite di azioni o obbligazioni: aliquota del 26%.

D. Fondi Comuni d’Investimento

Fondi Italiani : tassati al 26% sui guadagni distribuiti e sulle plusvalenze realizzate.

Fondi Esteri: simile ai fondi italiani, ma può essere applicata una ritenuta alla fonte.

E. Investimenti Immobiliari

Redditi da locazione :

Tassazione IRPEF secondo lo scaglione personale per le locazioni commerciali o cedolare secca al 21% per le locazioni residenziali ( 15% se l’immobile è affittato a canone concordato). Per gli affitti brevi la cedolare è del 21% se si possiede solo un immobile oltre la prima casa e del 26% dal terzo immobile in poi.

Plusvalenze immobiliari : tassate al 26% se il bene è venduto entro cinque anni dall’acquisto (eccetto la prima casa).

IMU sulle seconde case: variabile tra i 22 e i 25 miliardi di euro annuali. L’IMU si applica agli immobili di proprietà come case non destinate a residenza principale, terreni e aree edificabili, con aliquote variabili a livello comunale.

F. Tobin Tax (Imposta sulle Transazioni Finanziarie)

Ambito di applicazione : Azioni di società italiane con capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di euro e alcuni strumenti derivati.

Aliquote: 0,2% su acquisti di azioni (0,1% per transazioni su mercati regolamentati). Importo fisso per i derivati, variabile in base al valore nominale del contratto. Gettito Approssimativo: circa 0,5 miliardi di € all'anno. Nota: questa imposta mira a scoraggiare la speculazione a breve termine e aumentare il contributo del settore finanziario alle entrate fiscali.



Gettito della Tassazione del Risparmio