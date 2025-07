Continua la trattativa sui Dazi. Dombrovskis: "Su dazi prima ci accordiamo e meglio è"

Nelle ultime settimane "ci sono stati dei progressi" nei negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione dazi e per raggiungere un eventuale accordo commerciale, per cui ci si può dire "ottimisti": è quanto sostenuto dal ministro dell'Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, in un'intervista rilasciata a Cnbc. "Stiamo arrivando al punto, anche se non sono negoziati facili", ha sostenuto Cuerpo, aggiungendo che sarà importante "un accordo vantaggioso per entrambe le parti" e che, comunque, sono necessari "ulteriori passaggi, per mettere a punto gli aspetti rilevanti anche riguardo a settori specifici come quello delle auto e quello dell'acciaio".