Wall Street specula su Trump, sbalzi furiosi per il suo social media in attesa delle elezioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Montagne russe a Wall Street per Trump Media con la speculazione che impazza a pochi giorni dalle elezioni. Il social media del candidato presidente repubblicano, dopo il tonfo del 22%, segna oggi un altro violento dietrofront di oltre il 12%. Nel giro di due sedute, stando a quanto stimato dalla Cbs, sono andati in fumo oltre 2,4 miliardi di dollari di ricchezza per Trump legata alla sua partecipazione nell'azienda.

Trump possiede circa 115 milioni di azioni di Trump Media, il che lo rende il più grande investitore nella società di social media che ha una valorizzazione di mercato di circa 7 miliardi di dollari.

Il sell-off, ossia violenta discesa delle quotazioni, segue l'impennata delle azioni di Trump Media nelle scorse settimane sulle scommesse di un possibile trionfo presidenziale dell'ex presidente Donald Trump alle elezioni in calendario il prossimo 5 novembre. I sondaggi parlano ancora di un testa a testa serrato tra Trump ed Harris a livello nazionale e in stati chiave quali la Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin che storicamente sono fondamentali nel decidere l'esito delle elezioni.

Nonostante il crollo di questi ultimi due giorni, il titolo Trump Media segna un balzo a tre cifre (+139%) nell'ultimo mese.

A causa dell'alta volatilità, il titolo viene spesso dipinto come una meme stock, ossia azioni di aziende che vengono scambiate su Wall Street in base al passaparola sui social media piuttosto che in base alla crescita dei ricavi o alla redditività, i parametri preferiti dagli investitori.

Trump Media nel primo semestre dell'anno ha registrato un fatturato totale di soli 1,6 milioni di dollari.