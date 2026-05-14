Zes, Forza Italia: "Governo le estenda a tutta l'Italia"

"Forza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre. Abbiamo apprezzato molto che Meloni ieri ha rilanciato con forza la necessità di fare ancora di più su questo fronte anche sposando la nostra idea di estendere all'intero Paese la Zes". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e

interviste sbarcata su Substack - il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. "Certamente le semplificazioni e la sburocratizzazione fanno da sempre parte del DNA di FORZA ITALIA e sono una risposta immediata alla crisi che stiamo vivendo. Serve poi di avviare con più forza un'attenta revisione della montagna di spesa pubblica che ha il Paese e cercare quantomeno di rimodellarla sulle reali esigenze del mondo produttivo e del lavoro. In Italia si parla solo di come aumentare la spesa pubblica che ha superato i 1.000 miliardi l'anno. Sarà ora che invece si introduca nel dibattito pubblico il tema di come riqualificare, ma soprattutto efficientare, la nostra spesa pubblica", sottolinea l'esponente azzurro.

"Occorre stimolare l'aumento della produttività sia nel pubblico che nel privato, orientare tutto il sistema paese per cogliere questo obiettivo strategico. Accanto a questo occorre continuare a ridurre tasse a partire dalla nostra proposta di abolire sugar e plastic tax che sarebbe un colpo mortale per agroalimentare italiano.