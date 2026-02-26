Afd non è un partito “estremista di destra”: il tribunale dà ragione all’organizzazione tedesca

Afd non può essere classificato come organizzazione "estremista di destra accertata": è la conclusione alla quale è giunto il Tribunale amministrativo di Colonia, ribaltando la decisione dell’ Uffico federale per la protezione della Costituzione (BfV). I giudici hanno accolto in larga parte il ricorso d’urgenza presentato dal partito contro la decisione dell’autorità federale, che deve attendere l’esito del procedimento principale prima di procedere a una simile qualificazione.

Inoltre, il tribunale di Colonia ha anche diffidato il BfV dall’astenersi, in via cautelare, da qualsiasi comunicazione pubblica in tal senso. Secondo i giudici, sebbene esista "una sufficiente certezza" circa l’esistenza, all’interno dell’AfD, di iniziative dirette contro l’ordine fondamentale democratico e liberale, questi elementi non sarebbero tali da "caratterizzare il partito nel suo complesso" al punto da poter accertare una "tendenza di fondo anticostituzionale" nel quadro generale della formazione politica. Ovviamente, in base all’ordinamento tedesco, è possibile fare opposizione davanti al Tribunale amministrativo superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia a Muenster ma difficilmente il BfV procederà in tal senso per il momento.

La copresidente del partito, Alice Weidel, dai social ha dichiarato che il tribunale di Colonia "non solo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione non può più classificare l'AfD come 'estremista di destra confermato', ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l'AfD, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto". La pronuncia del BfV rischiava di porre le basi per l’esclusione del partito dalle prossime elezioni, tanto che Afd aveva presentato ricorso e un’istanza cautelare urgente presso il Tribunale amministrativo di Colonia, secondo il quale il partito "non è strutturato in modo tale da far concludere che, sulla base del suo quadro generale, si possa stabilire una tendenza fondamentale anticostituzionale".

Ovviamente la battaglia legale tra il partito e l'agenzia per la sicurezza interna non è terminata: si è arrivati a una sospensione di giudizio che impedisce al BfV di definire pubblicamente Afd come organizzazione estremista e in attesa di arrivare una conclusione definitiva Afd potrà continuare a operare regolarmente.