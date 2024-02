Bufera su Kennedy Jr: "Sono l’erede di Jfk"

Una polemica tira l’altra. E così, il Super Bowl apre un nuovo capitolo dello scontro politico. Robert Kennedy jr, erede di fatto ripudiato della dinastia, ha acquistato uno spot elettorale (da 7 milioni di dollari per 30 secondi), per lanciare la sua candidatuyre alla Casa Bianca. nello spot si dipinge come l’erede di Jfk montando immagini del presidente John Kennedy e della sua campagna elettorale negli anni sessanta. «Ci offre il vero cambiamento insieme a libertà, fiducia e speranza: come suo zio e suo padre, Kennedy combatte la corruzione, non stupisce il fatto che stiano adottando tutti i vecchi trucchi ed inventandone nuovi per fermarlo», spiega la pubblicità.

L’avvocato è da tempo nel mirino della famiglia tra le altre cose per le posizioni no vax e contrarie agli aiuti all’Ucraina. La sua partecipazione alla corsa potrebbe sottrarre voti sia a Biden che Trump ma la famiglia insorge. Un altro nipote, Bobby Shriver, attacca: «Mio cugino ha usato le immagini dei miei zii e di mia madre che sarebbe sconvolta dalle sue posizioni letali sulla sanità.

Il rispetto della scienza, dei vaccini, dall’equo accesso alla sanità erano nel suo Dna».