"Via la cittadinanza onoraria". L'avvocato pro-Israele contro Patrick Zaki

Le dichiarazioni di Patrick Zaki, che ha paragonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a un "serial killer", hanno fatto molto clamore in Italia. Il nostro Paese si è speso con ingenti risorse per promuovere la scarcerazione dello studente egiziano dal suo Paese d'origine e ora lui si schiera al fianco degli islamisti contro lo Stato di Israele. Tante le polemiche a fronte delle sue dichiarazioni, che si accompagnano anche a pubblicazione di post tutti orientati al sostegno della Palestina. In un secondo intervento, Zaki ha tentato di mettere una pezza ma non c'è stata traccia nemmeno lì di parole di condanna per Hamas.

L'avvocato Valter Biscotti, legale impegnato nei comitati pro Israele, proprio a fronte della presa di posizione dello studente egiziano, ora chiede al sindaco di Perugia Andrea Romizi " di revocare la cittadinanza onoraria conferita a suo tempo a Patrick Zaki ". Secondo il legale, infatti, lo studente " ha fatto delle dichiarazioni inaccettabili. Non una parola di condanna sulle migliaia di missili su Israele e sui rapimenti di centinaia di ragazzi da parte dei terroristi palestinesi ", dice ancora Biscotti.

L'avvocato è categorico nella sua richiesta all'amministrazione del capoluogo umbro e a tutte le altre che negli anni hanno conferito allo studente lo status onorario. " Dì pure quello che ti pare, ma non come cittadino onorario di Perugia ", ha concluso Biscotti. La sua è solo l'ultima dichiarazione in merito in ordine cronologico di una giornata in cui in tanti si sono scagliati contro le parole di Patrick Zaki, soprattutto alla luce dell'impegno Occidentale per la sua libertà.

" Fermo restando che l'Italia fa bene a battersi per la libertà e la vita di tutti, compreso Zaki, come peraltro è avvenuto, resto allibito di fronte a queste parole. Zaki tenta di giustificarsi dicendo che sta con i palestinesi e non con Hamas, ci mancherebbe pure questo, ma il suo insulto nei confronti di Netanyahu offende tutto il popolo israeliano ", ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, aggiungendo: " Questo signore deve dimostrare la sua affidabilità democratica perché queste parole ci fanno sorgere seri dubbi. L'Italia è stata generosa con lui. Lui non è generoso con se stesso ".