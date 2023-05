"È in condizioni critiche": nuovo allarme sulla salute di Lukashenko

Alexander Lukashenko sarebbe in condizione critiche. La bomba arriva da un tweet del dissidente bielorusso Valery Tsepkalo. Stando alle informazioni raccolte da Tsepkalo il presidente bielorusso "sarebbe stato trasportato d'urgenza al Moscow's Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche".

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow's Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W