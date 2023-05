"Gravemente malato". "Solo un intevento". Giallo sulla salute di Lukashenko

Che fine ha fatto Aleksandr Lukashenko? L'ultima apparizione in pubblico del leader bielorusso, 68 anni, risale al 9 maggio scorso, quando ha preso parte, a Mosca, alla tradizionale parata per l'anniversario della vittoria sul nazismo. Terminata la parata, ha subito lasciato la capitale russa, saltando il pranzo con il presidente russo Vladimir Putin, per poi deporre dei fiori a Minsk durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria in Bielorussia. Da quel giorno - dove è parso visibilmente stanco e con la mano destra fasciata, oltre che zoppicante - il leader bielorusso non si è fatto più vedere in pubblico, alimentando così le speculazioni sulla sua salute e la guerra d'informazione. L'opposizione, infatti, ha colto la palla al balzo, diffondendo la notizia attraverso un canale Telegram che sabato scorso Lukashenko avrebbe visitato un centro medico presidenziale appena fuori Minsk. Informazione la cui veridicità è, tuttavia, al momento impossibile da verificare.

Assente alla cerimonia

Domenica scorsa il leader bielorusso avrebbe dovuto presenziare a un'importante celebrazione di Stato nella quale i giovani giurano fedeltà alla bandiera dello stato ex sovietico: il primo ministro, Roman Golovchenko, ha così letto un messaggio in sua assenza. I primi segni di malattia Lukashenko li aveva dati in occasione di un evento pubblico tenutosi lo scorso 5 maggio, dove si era presentato affaticato e con la voce roca. L'ipotesi - tra le varie congetture emerse sui social - è che il presidente bielorrusso abbia contratto un virus, sospetto che sarebbe confermato dal fatto che molte altre persone vicine a lui si sono ammalate negli stessi giorni.

Andrei Kolesnikov, reporter del quotidiano russo Kommersant, ha scritto che Lukashenko durante la parata della vittoria sembrava " non stare bene " ed è stato scortato al al Cremlino con un'auto elettrica. La testata russa Podyom, che cita un membro anziano della della Duma, Konstantin Zatulin, sostiene che " Lukashenko si è semplicemente ammalato e probabilmente ha bisogno di riposo ". Secondo il leader dell'opposizione Pavel Latushko, che vive in esilio nell'Ue, Lukashenko è, al contrario, "gravemente malato", mentre per il Daily Mail soffre di una paresi facciali e di una grave forma di mal di schiena. L'ufficio stampa del presidente bielorusso non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Giallo sulle condizioni del leader bielorusso