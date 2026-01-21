"È top secret": mistero sul progetto del nuovo bunker della Casa Bianca

La Casa Bianca è avvolta da un alone di mistero, quasi più insondabile dei piani di Donald Trump per la Groenlandia, l'Iran e l'Ucraina. Il nuovo enigma trumpiano nasce dai lavori di ricostruzione dell'ala est della residenza presidenziale, demolita lo scorso ottobre, che dovrebbero permettere l'edificazione di una maestosa sala da ballo. E non solo. Associato al progetto edilizio particolarmente caro al tycoon ce n'è infatti però un altro, coperto dal massimo riserbo, che interesserebbe l'area al di sotto della East Wing, la cui esistenza non è stata del tutto confermata.

Come riferisce in queste ore la Cnn, ad essere smantellata non è stata solo la parte superficiale dell'ala est, dedicata alle first lady, ma anche ciò che si celava nei suoi sotterranei, e cioè un bunker costruito negli anni Quaranta dall'allora presidente Franklin D. Roosevelt e che adesso dovrebbe essere riedificato. Anche all'epoca non venne resa pubblica la costruzione del rifugio antiaereo che includeva il Centro operativo presidenziale di emergenza e un'infrastruttura sotterranea adoperata, più di recente, per la pianificazione del viaggio in Ucraina di Joe Biden. Sempre in quest'area si rifugiarono il vicepresidente Dick Cheney l'11 settembre 2001 e Trump nel maggio 2020, durante le proteste nella capitale seguite all'uccisione di George Floyd.

Il bunker sotterraneo, noto come Peoc e descritto come una struttura centralizzata di comando e controllo per il presidente e il suo staff, è stato progettato per resistere ad una potenziale esplosione nucleare o ad altri attacchi di vasta portata. Il Peoc lavora in tandem con la Situation Room, un'altra struttura che però non è rinforzata ed è collocata nell'ala ovest. Il complesso sotterraneo costruito da Roosevelt è stato paragonato ad un " sottomarino molto complesso " con infrastrutture però degli anni Quaranta. La Cnn riporta che il bunker, immortalato di recente nel film "A House of dynamite", e tutte le altre strutture sotterranee " sembrano essere scomparse ".

Secondo una fonte consultata dall'emittente all news, è probabile che lo spazio venga ora "ripensato e sostituito con nuove tecnologie per contrastare le minacce in continua evoluzione ". In pochi parlano però del progetto in questione.

(migliorerà) le funzionalità critiche della missione

apporterà i necessari miglioramenti della sicurezza

(fornirà) un'infrastruttura resiliente e adattabile, allineata alle future esigenze della missione

Joshua Fisher, direttore della gestione e dell'amministrazione della Casa Bianca, ha dichiarato unicamente che il progetto complessivo della sala da ballo "", "" e "". Fisher ha ammesso inoltre che il processo di demolizione dell'ala est è stato avviato senza l'approvazione della National Capital Planning Commission proprio a causa del lavoro "top secret" svolto nei suoi sotterranei.