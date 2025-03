Online cellulari, email e password: altra falla di sicurezza al Pentagono

Il capo del Pentagono Pete Hegseth

“ È tutta una caccia alle streghe ”. Così nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump ha commentato con i giornalisti lo scandalo della chat su Signal sui piani di guerra contro gli Houthi nella quale è stato aggiunto per errore Jeffrey Goldberg, il direttore del The Atlantic. Una strategia che, attingendo a piene mani dal rodato manuale trumpiano, viene accompagnata da attacchi continui alla credibilità di Goldberg e che però rischia di naufragare di fronte all’emergere di nuove rivelazioni su falle nella sicurezza dell’attuale amministrazione repubblicana.

Stando infatti ad un’inchiesta pubblicata da Der Spiegel, i dati personali di alti funzionari della Casa Bianca - numeri di cellulare, indirizzi email e persino alcune password - sono stati rintracciati su internet senza grandi sforzi dai reporter del settimanale tedesco. Molti di questi contatti risultano ancora attivi e associati a profili su WhatsApp, Signal e LinkedIn.

Tra i papaveri della squadra di Trump coinvolti nel nuovo scandalo ci sarebbero il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il segretario alla Difesa Pete Hegseth. I loro dati sensibili sarebbero stati individuati attraverso l’utilizzo di un " popolare motore di ricerca delle persone " insieme ad informazioni di clienti hackerate e pubblicate in rete.

Nello specifico, i contatti di Hegseth e Waltz sono stati reperiti utilizzando servizi commerciali mentre quelli di Gabbard, seppur più protetti, sono stati anch'essi rintracciati attraverso fughe di dati su piattaforme come WikiLeaks e Reddit. Le email recuperate in alcuni casi erano collegate a numerosi account sul web, tra cui Dropbox e Microsoft Teams, con tutti i rischi che potrebbero derivare da eventuali accessi non autorizzati.

Nel resoconto pubblicato da Der Spiegel si legge che l’inchiesta “ ha rivelato un’ulteriore grave violazione della sicurezza, precedentemente sconosciuta, ai massimi livelli di Washington ” che potrebbe essere sfruttata dai servizi segreti di Paesi ostili per “ hackerare le comunicazioni delle persone coinvolte, installando spyware sui loro dispositivi ”. A rendere ancora più preoccupante una notizia che di per sé sarebbe già esplosiva è il collegamento con il caso svelato da Goldstein: è possibile, sottolinea il sito di informazione tedesco, che agenti stranieri fossero infatti a conoscenza della chat di gruppo su Signal in cui Gabbard, Waltz e Hegseth hanno discusso dell’attacco militare contro gli islamisti yemeniti.

Donald Ortmann, esperto di cybersecurity, ha affermato che " i dati esposti di politici di alto livello possono essere usati dagli hacker per lanciare attacchi di phishing convincenti e ottenere l'accesso a dispositivi e vari servizi come email, strumenti di chat e PayPal ". Ortmann ha inoltre spiegato che " per partecipare a riunioni virtuali possono essere lanciati attacchi deepfake utilizzando immagini e suoni disponibili online " e che gli account compromessi possono anche consentire ai criminali di " installare malware, monitorare le comunicazioni e tentare ricatti politici ".

Der Spiegel non ha pubblicato le informazioni reperite e ha avvertito direttamente i funzionari coinvolti. Un portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale ha dichiarato che Waltz aveva modificato i suoi account e password prima di entrare al Congresso nel 2019 ma alcuni profili WhatsApp e Signal sarebbero stati disattivati dopo la segnalazione. L'ufficio della responsabile dell'Intelligence nazionale ha fatto sapere che i dati privati di Gabbard erano trapelati 10 anni fa e l'ex deputata democratica non utilizzava le piattaforme violate da diversi anni. Messaggi inviati ai suoi account Whatsapp e Signal presenterebbero comunque i segni delle due spunte a conferma di ricezione.

Il Pentagono ha scelto invece per ora la linea del silenzio. Hegseth non ha infatti rilasciato alcun commento sulle nuove rivelazioni ma è tornato sul caso portato alla luce dal direttore del The Atlantic.

non ha mai visto un piano di guerra o un 'piano di attacco (come lo chiama ora). Nemmeno lontanamente

Continueremo a fare il nostro lavoro, mentre i media fanno ciò che sanno fare meglio: spacciare bufale

In un post su X il segretario alla Difesa ha scritto che Goldberg "". Hegseth ha poi aggiunto: "".