Diretta | Iran, oltre 200 morti. I manifestanti: "Cecchini sui tetti". E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

Il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi, nel suo ultimo messaggio ha chiesto ai manifestanti in Iran di scendere in piazza sabato e domenica dalle 18 e ha invitato "i lavoratori di settori chiave dell'economia, in particolare di trasporti, petrolio, gas ed energia ad attuare uno sciopero nazionale". Ha esortato i dimostranti a portare con sé la vecchia bandiera iraniana con il leone e il sole e altri simboli nazionali utilizzati durante il periodo dello scià, per "rivendicare gli spazi pubblici come propri". "Il nostro obiettivo non è più solo quello di scendere in strada; l'obiettivo è quello di prepararci a conquistare i centri delle città e a mantenerne il controllo", dichiara Pahlavi, "per raggiungere questo obiettivo, spostatevi verso le zone più centrali delle città da quante più strade possibili" e "preparatevi a rimanere in strada da ora in poi e prendete le misure necessarie".

"Sto anche preparandomi a tornare in patria, per essere al vostro fianco, grande nazione iraniana, nel momento della vittoria della nostra rivoluzione nazionale. Credo che quel giorno sia molto vicino. Lunga vita all'Iran", conclude il figlio dell'ultimo scià. Pahlavi, 65 anni, vive in esilio negli Stati Uniti da quasi 50 anni. Nonostante suo padre fosse così odiato che nel 1979 milioni di persone scesero in piazza costringendolo ad abbandonare il potere, lui sta cercando di posizionarsi come protagonista del futuro del suo Paese. Non è chiaro quanto sostegno reale abbia in patria. In passato il sostegno di Pahlavi a Israele e di Israele a Pahlavi hanno suscitato critiche, in particolare dopo la guerra di 12 giorni fra Iran e Israele di giugno scorso. In alcune proteste i manifestanti hanno gridato slogan a sostegno dello scià, ma non è chiaro se si tratti di sostegno a Pahlavi stesso o del desiderio di tornare a un'epoca precedente alla rivoluzione islamica del 1979.